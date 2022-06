Gigi D’Alessio e Fiorello insieme per il concerto di Napoli: “Abbiamo fatto la stessa gavetta” Gigi D’Alessio accoglie Fiorello sul palco di Piazza del Plebiscito per il concerto in onore dei suoi 30 anni di carriera. Dopo l’omaggio a Carosone, i due raccontano del loro percorso comune e in un certo senso simile.

A cura di Andrea Parrella

Sul palco di piazza del Plebiscito a Napoli Gigi D'Alessio ha dato vita a un concerto celebrativo per i suoi 30 anni di carriera che ha visto salire sul palco tanti amici, volti della musica e della televisione. Tra questi Fiorello, che insieme al cantante napoletano ha omaggiato sul palco un'icona della culturale musicale partenopea e non solo come Renato Carosone. Un artista al quale D'Alessio era molto legato e per il quale anche Fiorello ha sempre mostrato di avere grande simpatia.

L'intervento di Fiorello

Dopo aver cantato insieme alcuni successi di Carosone, Fiorello ha scherzato sul suo abbigliamento e la sua abbronzatura: "Napoli è una città dove entri Ed Sheeran ed esci Koulibaly". Poi ha giocato sul percorso in qualche modo simile dei due, alludendo a un evento politico che si è tenuto a Napoli nelle scorse ore, proprio di fronte alla piazza dove si tiene il concerto: "Ieri c'era il G7, tutti i ministri della Cultura d'Europa erano là dentro e nel frattempo qui c'erano l'ex re dei matrimoni e l'ex re del karaoke". Scherzi e complimenti tra i due, poi la chiusura di Gigi D'Alessio: "Posso dire che abbiamo fatto la stessa gavetta".

Gli ospiti di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito

Non solo Fiorello, tra i tanti ospiti presenti sul palco per celebrare il trentennale della carriera di Gigi D'Alessio tanti nomi altisonanti della musica e della Tv. Ecco tutti gli ospiti sul palco assieme a Gigi D'Alessio:

Amadeus

Alessandra Amoroso

Vanessa Incontrada

Achille Lauro

LDA

Fiorella Mannoia

Vincenzo Salemme

Eros Ramazzotti

Alessandro Siani

Mara Venier

Andrea Delogu

Stefano De Martino

Maurizio Casagrande

Clementino

Luchè

Massimo Alberti

Francesco Merola

Rosario Miraggio

Geolier

Lele Blade

Mv Killa

Samurai Jay

Enzo Dong

Vale Lambo

Franco Ricciardi

Ivan Granatino

Le canzoni e i duetti del concerto a Napoli

Non è stata resa pubblica la scaletta che Gigi D'Alessio presenterà durante "Uno come me – Trent'anni insieme" ma è certo che D'Alessio suonerà alcune delle sue canzoni più famose. Stando a quanto apprende Fanpage.it D'Alessio dovrebbe cominciare con due dei suoi cavalli di battaglia, ovvero "Non mollare mai" e "Quanti amori", ci sarà "L'ammore" così come è sicuro che ci sarà "Non dirgli mai".