Al concerto di Gigi D’Alessio c’è anche Lorenzo Insigne, l’ovazione di Napoli per l’ex capitano Seduto in prima fila alla serata per i 30 anni di Gigi D’Alessio anche l’ormai ex capitano del Napoli, che dal prossimo anno si trasferirà in Canada. Dal pubblico un’ovazione per lui.

A cura di Andrea Parrella

Per celebrare i 30 anni di carriera Gigi D'Alessio ha fatto le cose in grande, riempiendo piazza del Plebiscito a Napoli e accogliendo sul palco amici del mondo della musica e della televisione. Ma anche sportivi, considerando che in prima fila, tra il pubblico, c'era un volto piuttosto noto per i tifosi napoletani. Si tratta di Lorenzo Insigne, ormai ex capitano del Napoli, che dopo dieci anni lascerà gli azzurri per trasferirsi in Canada, alla corte del Toronto.

L'ovazione per Insigne

Lorenzo Insigne è stato chiamato in causa da D'Alessio mentre quest'ultimo era sul palco con Alessandro Siani, che stava raccontando i fasti della carriera del cantante sin dagli inizi, quando ancora attaccava abusivamente i manifesti dei suoi concerti. Il comico, nel passare in rassegna i momenti cruciali della carriera di D'Alessio ha quindi citato lo stadio di Napoli, luogo di uno dei primi grandi concerti di D'Alessio, che al tempo si chiamava ancora San Paolo, mentre oggi è intitolato a Diego Armando Maradona. Proprio nel citare il campione indimenticabile, D'Alessio ha voluto sottolineare proprio la presenza di Insigne in prima fila, invitando il pubblico napoletano a dedicargli un applauso. Al quale Insigne non si è potuto sottrarre, dedicando un applauso alla platea.

Gli ospiti della serata

Tra gli ospiti presenti sul palco per celebrare il trentennale della carriera di Gigi D'Alessio tanti nomi altisonanti della musica e della Tv. Ecco tutti gli ospiti sul palco assieme a Gigi D'Alessio:

Amadeus

Alessandra Amoroso

LDA

Achille Lauro

Fiorello

Fiorella Mannoia

Vincenzo Salemme

Eros Ramazzotti

Alessandro Siani

Mara Venier

Andrea Delogu

Stefano De Martino

Maurizio Casagrande

Clementino

Luchè

Massimo Alberti

Francesco Merola

Rosario Miraggio

Geolier

Lele Blade

Mv Killa

Samurai Jay

Enzo Dong

Vale Lambo

Franco Ricciardi

Ivan Granatino

Le canzoni e i duetti del concerto a Napoli

Non è stata resa pubblica la scaletta che Gigi D'Alessio presenterà durante "Uno come me – Trent'anni insieme" ma è certo che D'Alessio suonerà alcune delle sue canzoni più famose. Stando a quanto apprende Fanpage.it D'Alessio dovrebbe cominciare con due dei suoi cavalli di battaglia, ovvero "Non mollare mai" e "Quanti amori", ci sarà "L'ammore" così come è sicuro che ci sarà "Non dirgli mai".