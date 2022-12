Pago conferma il ritorno di fiamma con Serena Enardu: “Ci sono cascato di nuovo” Pago e Serena Enardu sono tornati insieme. A confermarlo è stato il cantante con una storia condivisa su Instagram. “Ci son cascato di nuovo”, scrive l’artista citando la celebre “Me ne frego” di Achille Lauro.

A cura di Stefania Rocco

Pago conferma il ritorno di fiamma con Serena Enardu. Dopo anni di tira e molla, il cantante e la ex tornista di Uomini e Donne si sarebbero ritrovati lontano dalle telecamere. Già a ottobre un riavvicinamento era stato intuito dai fan ma solo adesso è arrivata la conferma dei diretti interessati. “Ci son cascato di nuovo”, scrive Pago inquadrando Serena di spalle in una Instagram story. La stessa storia è stata ricondivisa da Enardu sul suo profilo ufficiale. Era la conferma che serviva ai fan della coppia per cominciare a parlare ufficialmente di ritorno di fiamma.

La lunga crisi tra Pago e Serena Enardu

Pago e Serena Enardu si erano lasciati per la prima volta nel 2019, all’epoca della loro partecipazione a Temptation Island. Era stata la ex tronista, oggi influencer, a decidere di chiudere la storia d’amore con il compagno a causa del feeling nato con Alessandro Graziani, uno dei tentatori. Ma a distanza di qualche mese da quel momento, Serena era tornata sui suoi passi e, dichiarandosi innamorata dell’ex, aveva provato a riconquistarlo. I due si erano ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip dove erano riusciti a riappacificarsi per poi allontanarsi nuovamente qualche mese più tardi. L’ultima e più recente rappacificazione potrebbe essere quella definitiva.

Chi sono Serena Enardu e Pago

Pago è cantante italiano, ex compagno della showgirl Miriana Trevisan. Insieme hanno avuto un figlio, il piccolo Nicola. Serena, invece, divenne nota partecipando a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Decise di abbandonare il trono senza scegliere, sebbene fosse innamorata di uno dei corteggiatori conosciuti in studio, Giovanni Conversano. Quando Maria De Filippi decise di dare a quest’ultimo la possibilità di sedersi sul trono, Serena tornò sui suoi passi e in trasmissione per provare a corteggiarlo. A pochi minuti dal suo ingresso in studio, Giovanni decise di sceglierla.