Ornella Muti: “Celentano ha parlato di noi davanti alla moglie, io della sua famiglia ebbi rispetto” Ornella Muti è tornata a parlare del flirt avuto in passato con Adriano Celentano, svelando che l’artista una volta ne ha parlato in presenza di sua moglie Claudia Mori: “È stato lui, una volta, a fare dichiarazioni in merito con sua moglie presente, un errore da parte sua e io sono rimasta francamente un pò sorpresa”.

A cura di Elisabetta Murina

Ornella Muti, intervistata da Il Corriere della Sera, è tornata a parlare del flirt avuto con Adriano Celentano negli anni Ottanta e diventato pubblico solo in un periodo successivo. All'epoca l'attrice stava per sposarsi con Andrea Facchinetti, mentre l'artista era legato a Claudia Mori.

Ornella Muti e la relazione con Adriano Celentano

Adriano Celentano e Ornella Muti si sono incontrati nel 1980 sul set del film Il bisbetico domato. Pare però che la scintilla sia scoccata solo l'anno successivo, durante le riprese di Innamorato Pazzo. All'epoca lui era sposato con Claudia Mori, mentre lei con Andrea Facchinetti, con il quale sarebbe convolata a nozze l'anno successivo.

Il loro flirt è rimasto segreto per diversi anni e oggi l'attrice ha svelato che Celentano, una volta, ne ha parlato con sua moglie presente: "Non è il caso di parlarne… Oltretutto è stato lui, una volta, a fare dichiarazioni in merito con sua moglie presente, un errore da parte sua e io sono rimasta francamente un pò sorpresa". Un errore, come lo definisce Ornella Muti, che l'ha sorpresa sopratutto perché lei all'epoca ebbe rispetto della sua famiglia: "Che ci vogliamo fare? Questo è l'universo maschile: io, a suo tempo, ho avuto rispetto della sua famiglia".

La conferma del flirt tra Celentano e Muti

Era il 2014 quando in un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Ornella Muti si è scagliata contro Adriano Celentano per aver rivelato il loro flirt senza avvisarla:

A margine di un processo, di botto e senza alcun preavviso, Adriano ha confessato ai giornalisti di avere avuto una storia d'amore con me. Era vero, ma sono rimasta colpita. Se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano.

Da quel momento in poi la figlia dell'attrice, Naike Rivelli, è più volte intervenuta per difendere la madre sostenendo che i diretti interessati avrebbero dovuto portare quel segreto nella tomba.