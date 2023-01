“Oriana Marzoli puzza”, gli insulti che arrivano dai social contro la modella Dopo la puntata del Grande Fratello in onda lunedì 23 gennaio, Oriana Marzoli è finita in nomination. Risale in tendenze il brutto gesto di Dana Saber e gli insulti sui social.

Dopo la puntata del Grande Fratello in onda lunedì 23 gennaio, Oriana Marzoli è finita in nomination. Forse anche per questo motivo, ma non solo per questo motivo considerato che la italo-venezuelana è costantemente oggetto di attenzioni, il suo nome è finito nuovamente in cima alle tendenze per alcune dichiarazioni di qualche giorno fa rilasciate ai social da parte di Dana Saber. La italo-marocchina è stata da sempre la sua più acerrima nemica, pertanto non si è tirata indietro quando i suoi follower le hanno rivolto domande personali sul conto di Oriana Marzoli: "Ma è vero che puzza?". La replica di Dana Saber ha aperto la sassaiola dell'ingiuria web per Oriana Marzoli.

La stoccata pesante di Dana Saber

Dana Saber, protagonista dentro e fuori della casa del Grande Fratello Vip. La modella italo-marocchina ha attaccato duramente Oriana Marzoli quando un follower ha chiesto: "Ma è vero che puzza?". Risposta secca di Dana Saber: "Si". Concetti che ha ripetuto senza farselo ripetere due volte appena è uscita dal Grande Fratello: "Sono finalmente a casa senza quegli str*** barboni". Pochissime le persone con la quale andava d'accordo: "Farei prima a rispondere alla domanda su chi mi stava simpatico".

La puntata del 23 gennaio

E, intanto, il Grande Fratello Vip prosegue senza sosta. Nella puntata di ieri è stata eliminata Wilma Goich e proprio Oriana Marzoli è finita in nomination, insieme a Nikita Pelizon e George Ciupilan. Sono, molto probabilmente, i tre concorrenti più forti di questa edizione. Uno tra questi tre, però, dovrà lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. Chissà che non sia proprio Oriana Marzoli. Secondo le ultime proiezioni, quelle viste proprio nella puntata di ieri dove Nikita Pelizon era già in nomination, proprio per lei non dovrebbero esserci problemi. A rischio George Ciupilan.