Grande Fratello Vip, Wilma Goich eliminata: in nomination Oriana, Nikita e George Wilma Goich è stata eliminata nella puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio 2023. A finire in nomination sono stati tre tra i concorrenti più forti di questa edizione: Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata Wilma Goich a dovere abbandonare la Casa nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 23 gennaio 2023. La concorrente ha dovuto abbandonare la Casa per la seconda volta. A differenza della precedente eliminazione, però, in questo caso non c’è stato il biglietto di ritorno a salvarla. Diversi i temi trattati in puntata: dal rapporto tra Oriana e Daniele Dal Moro a quello nascente tra Antonino Spinalbese e Nicole Murgia, passando per la lite tra Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi e Attilio Romita fino all’acceso confronto tra Nikita e la mamma di Luca Onestini.

Chi è stato eliminato nella puntata del 23 gennaio 2023, le percentuali

A dovere abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 23 gennaio è stata Wilma Goich. Le votazioni si sono concluse con il seguente ordine.

Nikita Pelizon 34%

Giaele De Donà 23%

Alberto De Pisis 16%

George Ciupilan 13%

Sarah Altobello 11%

Wilma Goich 3%

Chi sono i concorrenti in nomination

A finire al telefoto nel corso della puntata di lunedì 23 gennaio sono stati tre tra i concorrenti più amati di questa edizione del reality show. A scontrarsi saranno Nikita, Oriana e George. Uno tra loro dovrà abbandonare la Casa la prossima settimana. I concorrenti salvi sono risultati essere Antonella Fiordelisi (salvata da Sonia Bruganelli), Antonino Spinalbese (salvato da Orietta Berti), seguiti dagli immuni scelti dalla Casa: Daniele, Luca Onestini, Micol Incorvassi, Davide Donadei, Andrea Maestrelli e Attilio Romita.

Le nomination palesi sono cominciate da quella di Sarah che ha nominato George. Edoardo Tavassi ha nominato Sarah. Nikita Pelizon ha nominato Oriana ed è stata ricambiata da quest’ultima. Edoardo Donnamaria ha nominato Oriana. George ha nominato Sarah. Anche Nicole Murgia ha nominato George. Giaele ha nominato Nikita, seguita da Milena Miconi e da Alberto. Le nomination degli immuni si sono svolte in confessionale. Luca ha nominato Nikita. Antonella ha nominato Oriana. Antonino ha nominato Oriana. Attilio ha nominato Edoardo Donnamaria. Andrea Maestrelli ha nominato Oriana. Davide ha nominato Oriana. Micol ha nominato George. L’ultimo, Daniele, ha nominato Milena.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio 2023

La puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Poco dopo è arrivata la lite tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, attaccata anche dalla mamma di quest’ultimo, la signora Carla. L’uscita di Wilma Goich è stata arricchita da un video tributi voluto da Alfonso Signorini che, successivamente, ha cambiato registro raccontando il flirt nascente tra Antonino e Nicole. Ancora scontri in studio: quello tra i due Edoardo e Attilio Romita e quello, non ancora chiarissimo, tra Daniele ed Eleonora Ferruzzi. Una nota slegata dal reality, la truffa subita dai fan di Oriana e Daniele.