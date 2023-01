Truffa degli aerei al GF Vip: “Raccolti 12 mila euro per Oriana e Daniele, ma i soldi sono spariti” Alfonso Signorini e Giulia Salemi mettono in guardia i fan del Grande Fratello Vip: “Una finta fan ha raccolto 12 mila euro per un aereo a Daniele e Oriana, poi è sparita con i soldi. State attenti”.

A cura di Stefania Rocco

Alfonso Signorini e Giulia Salemi hanno messo in guardia il pubblico del Grande Fratello Vip dalle possibili truffe social che circolano intorno al programma (benché la trasmissione non abbia alcuna responsabilità e, anzi, sia parte lesa in questa vicenda). Qualche giorno fa, secondo quanto appreso da Giulia e poi riportato in diretta nella puntata di lunedì 23 gennaio, una persona sarebbe sparita con i soldi raccolti per poter organizzare un aereo da inviare sopra la Casa a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Sarebbero spariti 12 mila euro.

Il monito di Alfonso Signorini e Giulia Salemi

Alfonso ha invitato il pubblico del programma a fare particolare attenzione alle raccolte fondi che circolano sui social. “Mi hanno riferito che una su Twitter e sui social raccoglieva i soldi degli aerei e poi se l’è data a gambe. Ha raccolto 12 mila euro”. Giulia, sempre molto attiva sui social, ha confermato: “Sì, i fan di Oriana e Daniele hanno fatto due raccolte. Hanno raccolto i soldi e poi lei ha disattivato l’account ed è sparita”. “Ragazzi, state attenti alle truffe. Stiamo attenti alle truffe online perché è un discorso inquietante. Purtroppo c’è, fa parte di quell’aspetto tossico di questo programma che c’è. Vergognatevi”.

I fan truffati sui social

Sono decine le testimonianze comparse sui social in riferimento alla truffa subita durante l’organizzazione dell’aereo per Daniele e Oriana. La decisione di Alfonso Signorini di smascherare la vicenda in diretta ha colpito il pubblico del reality show che si è riversato in rete per commentare l’accaduto. I responsabili dell’accaduto non sarebbero stati ancora identificati. "Siamo stati presi in giro ma siamo diventati famosi. Si è parlato della truffa in diretta", hanno commentato su Twitter alcuni degli utenti coinvolti nel raggiro che ha avuto come bersaglio i fan di Daniele e Oriana.