Onestini nel mirino di Nikita: “Mi accusa di una scena por*o, la gente così ti manda in galera” In casa va in scena l’ennesimo scontro tra Nikita e Onestini. Lei lo accusa di aver superato il limite e di attenzioni fisiche, lui nega tutto. In sostegno di Luca c’è la mamma Carla, che lancia una stoccata alla gieffina: “Ti saresti meritata un Antonino, che ti portava a letto e poi ti scaricava”.

A cura di Giulia Turco

Non si placa l'astio tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. Dopo aver capitolato l'impossibile storia d'amore tra loro, i due sembrano non riuscire nemmeno a mantenere un rapporto di sana amicizia. Di mezzo ci sono le accuse che Nikita spedisce di continuo ad Onestini, nel vano tentativo di farlo crollare. In puntata, i due discutono di una serata durante la quale Luca avrebbe allungato fin troppo le mani incitandola ad andare ben oltre all'amicizia. Lui, però, nega ogni cosa.

Luca e le presunte parole "spinte" all'orecchio di Nikita

A nulla è servita la cena che Nikita ha organizzato per scusarsi con Luca e ritrovare la serenità. "Voleva solo passare per quella che rosica sempre", sostiene lui. In effetti Nikita sembra covare non pochi rancori. Non ha ancora digerito quella sera in cui, ballando e facendo festa, Luca si sarebbe spinto oltre il limite. "Mi ha detto di dirgli delle por*ate all'orecchio", ha confessato ad Antonella. Luca è allibito e respinge ogni accusa.

"Ha descritto una scena por*o, è assurdo", si sfoga messo spalle al muro. "Dice che mi strusciavo su di lei. Meno male che non l'ho baciata, se no mi avrebbe fatto arrestare. Le persone così ti mandano in galera", dice incredulo. Signorini avrebbe chiesto alla produzione di vedere i filmati ma, a quanto pare, la scena incriminata si sarebbe svolta fuori dal perimetro delle telecamere.

Contro Nikita interviene anche la mamma di Onestini

Ad aspettarlo in passerella c'è Carla, la mamma di Luca Onestini. La signora Carla è molto agguerrita ed è pronta a prendere le parti del figlio contro Nikita. "Luca è affettuoso e non deve modificare i suoi comportamenti solo perché Nikita si sente il centro del mondo", sostiene Carla che ne approfitta anche per scimmiottare il modo di parlare della gieffina. "Non sei credibile in nessun senso, sei una grande stratega", le dice. "Ti saresti meritata un Antonino che portava sotto alle coperte e ti scaricava il giorno dopo", è la stoccata di mamma Onestini, che attira le furie di Sonia Bruganelli in studio.