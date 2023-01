Perché Luca Onestini ha allontanato Nikita Pelizon al GF VIP: “Cerco la donna della mia vita” Luca Onestini a Oriana e Giaele ha confessato perché sfugge dai flirt che potrebbero nascere nella casa del GF VIP: “Cerco la donna della mia vita, non ci provo con qualcuno per finta”. Il concorrente ha così allontanato ogni rumors riguardo un’ipotetica fidanzata fuori.

Fa ancora discutere l'atteggiamento di Luca Onestini adottato nei confronti di Nikita Pelizon. L'ex tronista dopo essersi avvicinato alla sua inquilina, le confessò di vederla solo come un'amica. Dopo accuse, insulti e numerose liti, i due hanno interrotto ogni rapporto e non sembrerebbe esserci aria di pace. Mentre in molti da casa credono che Onestini non abbia provato a conoscere meglio Nikita perché fidanzato, il Vip dalla casa del Grande Fratello ha spiegato che ora cerca "la donna della sua vita".

La confessione di Luca Onestini

Luca Onestini in un lungo sfogo con Giaele De Donà e Oriana Marzoli ha spiegato di voler vivere una storia d'amore che duri nel tempo: stando alle sue parole, non si accontenterebbe più di un flirt. "Distinguersi sempre. Se io qui inizio qualcosa con qualcuno mi ci metto insieme, stiamo convivendo. Anche nella vita fuori se frequento qualcuno, spero che sia l'ultima. Spero sia l'ultima, cerco quella donna lì. Altrimenti non mi ci metto insieme per provare". Il Vip ha spiegato che oggi cerca la "donna della sua vita", non ha interesse a conoscere qualcuno con il quale non scatta quel qualcosa in più.

Io se parto è per fare altro, altrimenti non ho bisogno di fare finta. Come succede nella vita fuori, deve esserci quel qualcosa in più altrimenti niente. Io qui sono esattamente come sono fuori. Se mi metto con una donna, spero che sia l'ultima. Ho 30 anni.

Le rivelazioni di Nikita Pelizon

Ieri pomeriggio alcune dichiarazioni di Nikita Pelizon smentirebbero le confessioni di Onestini fatte questa mattina. La Vip commentando il due di picche ricevuto dal suo inquilino, ha raccontato che durante lo shooting per il settimanale Chi, lui si avvicinò particolarmente a lei. "Si mise dietro di me, io ballavo e muovevo i fianchi, avevo un vestito aderente", le sue parole seguite dalla spiegazione fisica: Onestini le avrebbe sfiorato il seno, poi le avrebbe messo le mani dietro la schiena. "Poi mi disse "Dimmi delle por*ate". Gli dissi "Dai smettila". Come posso vedere questa scena in amicizia?".