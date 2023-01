Eleonoire Ferruzzi contro Daniele: “Tempo perso dietro a lui”, Signorini: “Aggressivo e gradevole” Dallo studio, Eleonoire Ferruzzi inveisce contro Dal Moro: “Un uomo così non lo voglio vedere neanche dipinto”. Aggiunge benzina sul fuoco anche il conduttore. “È vero, hai un modo di fare aggressivo e sgradevole, è la tua parte più oscura che emerge”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al GFVip non è una buona serata per Daniele Dal Moro. Finito immischiato nelle faccende sentimentali di Oriana, il gieffino riesce a tirare fuori il peggio di sé lasciandosi andare a momenti di rabbia nei confronti di chi non lo asseconda. Dallo studio arriva un tweet inaspettato. È quello di Eleonoire Ferruzzi, seduta tra gli ospiti, che fino a qualche tempo prima avrebbe fatto di tutto perché Daniele ricambiasse le sue attenzioni. Ora, però, sembra aver cambiato idea sul suo conto.

Eleonoire Ferruzzi ha cambiato opinione su Daniele

Ecco allora che dopo mesi di dichiarazioni d'amore, Eleonoire avrebbe capito di aver fatto uno sbaglio. "Io, io, io io, io e ancora io. Lui non ascolta nessuno, deve sempre parlare solo lui, ha vissuto qualsiasi tipo di cosa e qualsiasi tipo di situazione nella vita", scrive l'ex gieffina su Twitter. "Gli altri non contano nulla, tratta tutti a pesci in faccia e dopo un po’ sbotta per far passare gli altri dalla parte del torto e lui uscirne pulito come il bravo ragazzo che non è. Quanto tempo perso dietro a lui volendogli bene mentre lui faceva il suo gioco. Lui non può essere né un amico né altro. Un uomo così non lo voglio vedere neanche dipinto". Nulla da fare, per Daniele c'è una porta chiusa in faccia, nonostante lui continui a dirsi dispiaciuto del il legame cher ha sempre avuto con Eleonoire.

Signorini aggiunge benzina sul fuoco

Come se non bastasse, arriva il giudizio anche del conduttore, che non ha belle parole per Dal Moro. "È vero, hai un modo di fare sgradevole e aggressivo, che forse fa parte di una parte più oscura di te", gli dice. Daniele si chiude sempre di più in se stesso. "Tu sei anche quello, ma il fatto che alcune persone te lo facciano notare non significa che devi chiudere. Se te lo fanno notare in tanti prendi spunto per fare una riflessione", è il suo consiglio.