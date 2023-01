“La Murgia ad Antonino depilava persino le gambe, una scena pietosa: trovatemi il video” Alfonso Signorini in puntata gioca sull’attrazione nata tra Nicole Murgia e Antonino. Spinalbese si è ripromesso di non lasciarsi andare con l’ennesimo flirt nella Casa, ma secondo il conduttore non durerà a lungo. I massaggi che si è lasciato fare da Nicole la dicono molto lunga.

A cura di Giulia Turco

In puntata si torna a parlare dell'attrazione che è nata nelle ultime settimane tra Antonino Spinalbese e Nicole Murgia. Secondo alcuni questo sodalizio non sarebbe altro che il frutto della mente di Oriana, che avrebbe spinto l'amica tra le braccia di Antonino nel tentativo di far passare lui, ancora una volta, come ammaliatore. Una sorta di suo alter ego al maschile. Eppure, tra Spinalbese e la Murgia, l'attrazione sarebbe reale. Nulla di più, però.

Cosa c'è tra Antonino e Nicole Murgia

Nicole non ha risparmiato teneri messaggi sul letto ad Antonino. Non è un mistero che tra loro ci sia attrazione fisica, ma nulla di più. Ad assicurarlo è Antonino in puntata. "Cercherò di essere sincero il più possibile. Attorno a queste mura il tempo non scorre mai e la cosa più difficile è cercare di distaccarsi", ammette. "Però non sono a casa mia e qui tutto quello che succede è una tragedia, quindi ci penso mille volte prima di fare una cosa. Con Nicole non riesco ad avere un interesse che vada oltre all'attrazione fisica, quindi non vado oltre".

Eppure Alfonso Signorini insiste sulla loro complicità. "C’era anche un’altra scena, più, pietosa, quando la Murgia depilava le gambe di Antonino col rasoio". È convinto che Antonino durerà ben poco senza superare il limite.

Oriana ha consigliato a Murgia di spingersi oltre con Antonino

Nicole e Oriana sono molto vicine. Sarebbe stata la sudamericana a consigliarle di portare avanti il rapporto con Spinalbese, nonostante con lui abbia avuto uno storico. “Se ti va di… con lui, te lo dico io che lo puoi fare”, le ha concesso. “Ma lui non andrà oltre perché dice di essere preso dall’altra”, ha detto a proposito di Ginevra che in puntata si è detta piuttosto risentita. “Mi mettono sempre in mezzo, ma si rivolgono a me come fossi l’innominabile, non dicono neanche il mio nome”, ha sbottato ospite in studio.