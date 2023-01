A Nicole Murgia piace Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli: “Se ti va di fare qualcosa con lui fallo” Al Grande Fratello Vip, Nicole Murgia prova qualcosa per Antonino Spinalbese. L’amica Oriana Marzoli l’ha invitata a farsi avanti: “Se ti vuoi distrarre un po’”. Intanto Antonella Fiordelisi ha ironizzato: “Potrebbe venire Ginevra Lamborghini per questa cosa”.

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello Vip, sembra che il fascino di Antonino Spinalbese abbia colpito ancora. Negli ultimi giorni, infatti, Nicole Murgia ha ammesso di provare una certa attrazione nei confronti del concorrente. Poi, si è lanciata in un massaggio sensuale.

Cosa ha detto Nicole Murgia su Antonino Spinalbese

Attilio Romita ha chiesto a Nicole Murgia: "Ti piace Antonino Spinalbese?". La gieffina ha replicato senza esitazione: "Esteticamente è un bellissimo ragazzo. È molto intelligente". Poi, si è rivolta direttamente ad Antonino: "Quando ti va di fare due coccoline…". La concorrente ha svelato che aveva incontrato Spinalbese prima di questa esperienza televisiva: "Mi ha fatto la piega". In confessionale, Murgia ha ribadito il suo interesse:

L'ho sempre detto, lo dicono tutti, è bello. È un bel vedere. A maggior ragione, sono contenta che sia tornato. A me lui piace un sacco come persona, per come è, come si rapporta. È sempre educato, sempre gentile, ha sempre qualcosa da raccontare. Poi, è bello, quindi…È un bellissimo ragazzo, una persona molto interessante. Passarci del tempo, chiacchierarci, conoscersi sì, ma nient'altro. Voglio rimanere salda.

Antonino, dal canto suo, getta acqua sul fuoco: "Su queste cose qua, donne di qua e di là, una parte di me mi fa sudare. Attilio mi spinge, dice che 27 anni si hanno una volta sola nella vita. Dico a me stesso: "Ma in fondo Anto cosa vuoi che sia?". Devo cercare di distrarmi il più possibile, faccio dolci, ma non potendo neanche mangiarli, è un disastro".

I consigli di Oriana, il sexy massaggio e la frase su Ginevra Lamborghini

Nicole Murgia ha chiesto consiglio anche all'amica Oriana Marzoli. Quest'ultima, ha lasciato intendere che se volesse un rapporto puramente fisico con Antonino Spinalbese, riuscirebbe a ottenerlo. Unica regola, non pretendere più di questo: "Se ti va di… con lui, te lo dico io che lo puoi fare. Se vuoi distrarti un po'". E ha continuato:

Lo vogliono sempre collegare al fatto delle donne. Adesso che è morto e non si parla più di lui, uno che ha trascorso quattro mesi a scherzare con una donna o con l'altra…Adesso è spento, è spentissimo. Se ti va un po'…è giusto con lui, te lo dico. Ma non andrà oltre perché poi dice di essere preso dall'altra. A lui piacciono i massaggi.

Nicole ha commentato: "Non avevo dubbi Oriana, non dovevi dirmelo tu". E, infatti, Murgia ha fatto un massaggio decisamente sensuale ad Antonino Spinalbese (vedi video in alto, ndr), tanto che Antonella Fiordelisi ha ironizzato: "Potrebbe venire Ginevra per questa cosa, ve lo dico".