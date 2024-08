Miriana Trevisan: “Casta da due anni. Frequento un gruppo di preghiera ed essere toccata mi fa stare male”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Miriana Trevisan racconta di avere abbracciato la strada della castità da circa due anni e, in particolare, dal momento to in cui ha ritrovato la fede. Intervistata da Monica Setta a Storie di donne al bivio, la showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai racconta la svolta intrapresa e i motivi che l’hanno condotta a fare tale scelta:

Sono casta da due anni. Il vero motivo di questa scelta è la grande fede che ho trovato. Sto frequentando un gruppo di preghiera. Sto ritrovando la mia fede in Gesù, nello Spirito Santo che in questo momento è qui con noi e anche in Dio. Questo mi ha fatto capire che ho una sensibilità particolare. Quindi essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace, non mi va e dopo sto male. Anche un bacio mi brucia. Si dice "ama il tuo prossimo come te stesso", non “annulla te stesso per il tuo prossimo”. Allora da un paio di anni ho fatto questa scelta. È tipo una chiesa carismatica, cantiamo, balliamo, ci sono preghiere molto forti e sentite ogni sera, ogni mattina, tutte le domeniche.

Miriana Trevisan: “In questi due anni c’è stato un bacio ma dopo sono stata male”

Trevisan, che negli ultimi anni ha partecipato al Grande Fratello Vip da concorrente, ha aggiunto di avere tentato di avvicinarsi a un uomo di recente. Dopo averlo baciato, però, si sarebbe resa conto di voler interrompere quel legame: “Ovviamente in questi anni ho tentato di non chiudermi. C’è stato un bacio, ma non è andata bene. Ho visto che dopo, per due giorni, non stavo bene, non aveva senso. Ho bisogno di amare ed essere amata, voglio essere pronta. Sto facendo una pausa anche con il mio corpo”.

L’ultimo compagno di Miriana Trevisan è stato Biagio D'Anelli

L’ultimo compagno noto di Miriana Trevisan è stato il regista teatrale Giulio Cavalli, al quale la showgirl è stata legata per circa due anni. Prima ancora, aveva vissuto una lunga storia d’amore culminata nel matrimonio e nella nascita del figlio Nicola con il cantante Pago. Nella Casa del GF Vip, invece, si era avvicinata al giovane Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, prima di legarsi al coinquilino Biagio D'Anelli con il quale ha vissuto una breve relazione.