Miriana Trevisan fuori dal GF Vip, l’incontro con il figlio Nicola al momento dell’uscita Si ferma alla terzultima puntata l’esperienza di Miriana Trevisan al GF Vip. Al momento dell’uscita, la soubrette ha trovato la sorpresa più bella.

A cura di Andrea Parrella

Dopo circa sei mesi, si è chiusa l'esperienza di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. La sua strada si è fermata a una passo dalla finale, precisamente alla 47esima puntata, con un'eliminazione a sorpresa per quella che pareva una seria candidata alla vittoria finale del gioco.

Ma Miriana Trevisan non ha certo vissuto con scontentezza l'eliminazione. grazie all'incontro con il figlio Nicola, la persona che più di tutte è stato sempre presente nei discorsi e nel percorso di Miriana in queste lunghe settimane vissute lontano da lui. All'uscita dalla casa ha infatti ritrovato proprio il figlio adolescente, accompagnato dal papà Pago, ex compagno della showgirl.

Il distacco dal figlio prima dell'inizio del GF Vip

Miriana Trevisan aveva parlato del suo rapporto con il figlio e di come questa esperienza le avesse insegnato a rafforzare la sua relazione madre-figlio, recidendo in qualche modo il cordone ombelicale indissolubile. Ciò nonostante, l'esperienza nella casa era iniziata proprio con la difficoltà di staccarsi psicologicamente dal legame con Nicola. Questo ciò che aveva scritto in una lettera a lui rivolta, a poche settimane dall'inizio della trasmissione:

È la prima volta che non sono con te il primo giorno di scuola. Forse non mi avresti voluta, ormai sei grande, ma io ti avrei seguito da lontano (l’ho fatto spesso) Spiato, si spiato amore mio. Solo per essere certa di cose già certe….. solo perché avrei voluto esserci. Io vado allora… tanto tu sai che mi mancherai e io so che mi guarderai e sappiamo di amarci nel nostro modo un po’ buffo, disordinato, pieno di amici e di amore.

Ricorda, non siamo perfetti ma siamo unici. Scegli con la testa e il cuore insieme non separali mai e non avere paura di niente.

A NICOLA dalla tua mamma Ti amo

La storia del figlio di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan ha sposato nel 2003 il cantautore e personaggio televisivo Pago. Dal matrimonio con il cantante, Miriana Trevisan ha avuto il figlio Nicola. Il matrimonio si è concluso definitivamente nel 2013.