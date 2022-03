Megghi Galo incinta perde di nuovo il bambino: “Mamma ha un tumore, ora non ho tempo per piangere” Un drammatico dolore ha colpito Megghi Galo, la scoperta del tumore della mamma le ha fatto perdere per la seconda volta il bambino che portava in grembo. Solo ora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta gli ultimi mesi trascorsi.

A cura di Gaia Martino

Megghi Galo solo ora racconta dei suoi ultimi e drammatici mesi trascorsi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne con un post su Instagram ha svelato che lo scorso settembre 2021 era di nuovo incinta ma per la seconda volta ha perso il bambino. A marzo 2021 con un video su Instagram raccontava che il bambino che portava in grembo era ‘troppo forte per poter morire ma troppo debole per vivere' e così fu costretta a interrompere la gravidanza. Questa volta la causa della seconda perdita è una terribile notizia, la scoperta della malattia della mamma. Con un video in cui si riprende mentre taglia i capelli alla sua mamma per metterle una parrucca, racconta cosa è successo da settembre scorso ad oggi.

Il dolore di Megghi Galo

Per Megghi Galo è arrivato il ‘tempo della verità‘. Con un post su Instagram svela solo ora che lo scorso settembre 2021 aveva scoperto di essere di nuovo incinta. A marzo 2021 aveva perso il suo bambino ed era pronta a riprovarci. Purtroppo per una drammatica notizia ha perso il suo secondo bambino, alla mamma è stato diagnosticato un tumore.

Ci sono stati giorni in cui avrei voluto scappare da questa vita da tutto questo dolore che improvvisamente si è riversato nella mia esistenza. Settembre 2021…Ero di nuovo incinta dopo 8 mesi che il mio angioletto “troppo forte per morire troppo fragile per vivere” mi aveva lasciata in una valle di lacrime e grigiore. Mi chiama La mia Mamma, l’amore della mia vita. Mi dice che per un errore medico la sua situazione clinica delicata si era aggravata, c’è un tumore.

La malattia non era stata vista fino ad ora e così, dopo poche ore dalla notizia, racconta, ha perso il suo secondo angioletto.

In poche ore perdo il mio secondo angioletto, ma stavolta non ho tempo per piangere, dobbiamo fare in fretta, Ale chiama tutti, smuove tutta Italia, alla fine troviamo un medico qui a Milano che può veramente aiutarci, comincia la battaglia, che so che vinceremo.

"Poi il dolore si trasforma in rabbia"

Il lungo sfogo di Megghi Galo prosegue: "Mi spengo, mi riprendo, mi rispengo, non è stato e non sarà facile, ma tutto questo mi fa sentire forte nel tempo, il dolore si trasforma in rabbia quella che ti fa alzare il culo la mattina!". L'ex corteggiatrice in occasione della Festa della Donna fa così gli auguri alle donne del mondo, soprattutto a quelle che non hanno paura di combattere.