Matteo Giunta e l’addio al celibato, le foto con gli amici: “Game over, è giunta la tua ora” Non è mancata l’ironia durante il viaggio di addio al celubato dell’ex allenatore: “Game over: è giunta la tua ora”, recita la sua maglietta mentre da casa la Divina si è raccomandata: “Tenetelo d’occhio”.

A cura di Giulia Turco

Matteo Giunta si è goduto un divertente addio al celibato in compagnia dei suoi amici più cari, preparandosi al meglio per le nozze con Federica Pellegrini che saranno celebrate il prossimo agosto nella romantica cornice di Venezia. L'ex allenatore della Divina è partito per un viaggio nel pistoiese che ha previsto, tra le tante attività, una gita in barca tutta al maschile. Non è mancata l'ironia, visto che il futuro sposo ha indossato per l'occasione una t-shirt che gioca con il suo cognome associato al lieto evento: "Game over: è giunta la tua ora".

Il messaggio di Federica Pellegrini

Il gruppo è partito alla volta di Abetone, nel pistoiese, per un viaggio che ha compreso una divertente scampagnata in mountain bike, come hanno riportato anche alcuni siti locali. Tutto rigorosamente riportato tramite le Instagram stories del futuro sposo, comprese le cene, i momenti di festa e di spensieratezza in barca. Insomma, Federica Pellegrini, che in questi giorni si sta godendo qualche giorno di relax in Sardegna insieme alla sua famiglia, non ha proprio nulla di che preoccuparsi. Prima che il fidanzato partisse aveva ironizzato con i suoi follower registrando un video: "Vorrei dire a tutti che il signor Matteo Giunta è in partenza per l'addio al celibato. Quindi mi raccomando ragazzi: segnalazioni, video, taggatemi se lo vedete mi raccomando. Tenetelo d'occhio!".

I dettagli delle nozze Giunta Pellegrini

Manca ormai pochissimo ad uno dei matrimoni più attesi dell’anno: Federica pellegrini e Matteo Giunta si sposeranno sabato 27 agosto nella cornice della serenissima. Il settimanale Oggi, che ha pubblicato tutti i dettagli delle nozze, anticipa che la cerimonia organizzata dal wedding planner Enzo Miccio sarà a dir poco spettacolare. “Sarà il matrimonio che ho sempre sognato”, aveva detto la Divina raccontando i preparativi. Secondo le indiscrezioni il numero degli invitati dovrebbe essere 160.