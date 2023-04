Matrimonio A Prima Vista, Martina Pedaletti e Francesco Muzzi genitori: è nata la prima figlia Aurora Martina Pedaletti e Francesco Muzzi di Matrimonio A Prima Vista sono diventati genitori per la prima volta: oggi è nata la prima figlia, Aurora. “Sembra un sogno dal quale non vorrei mai svegliarmi”, le parole del neo papà.

A cura di Gaia Martino

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, la coppia nata nella sesta edizione del programma Matrimonio A Prima Vista, sono diventati genitori. Oggi, mercoledì 12 aprile, è nata Aurora, la loro prima figlia. Con un post su Instagram hanno dato il benvenuto alla piccola: "Sei uguale a tuo padre" ha scherzato la neo mamma che ha conosciuto il marito nello show di Real Time.

L'annuncio di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi

"Benvenuta Aurora, 3440kg di amore puro. Ti stavamo aspettando tanto ,e ora che sei qui, non sembra neanche vero. Sei così piccola, ma sei la cosa più bella del mondo. 9 mesi e sei uguale a tuo padre": con queste parole la neo mamma, Martina Pedaletti, ha dato il benvenuto sui social alla prima figlia con Francesco Muzzi. Anche quest'ultimo ha aggiornato il profilo Instagram per annunciare la nascita: "Benvenuta AURORA, bella di papà. Sembra un sogno dal quale non vorrei mai svegliarmi".

La storia d'amore nata nello show Matrimonio A Prima Vista

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi si sono incontrati per la prima volta nel programma di Real Time, Matrimonio A Prima Vista. Sono loro la prima e unica coppia ad aver proseguito la storia d'amore dopo la partecipazione in tv, dopo solo Jessica e Sergio. Si sono conosciuti nella sesta edizione della trasmissione e dopo essersi sposati "a prima vista", hanno coronato il loro amore nel settembre del 2021 pronunciando ancora una volta il fatidico sì, stavolta senza le telecamere e alle loro condizioni. Al loro secondo matrimonio parteciparono anche Santa, Salvo e Fabio, co-protagonisti di Matrimonio A Prima Vista. La coppia ha poi deciso di allargare la famiglia. Ad ottobre 2022 l'annuncio della gravidanza su Instagram: "Il meglio deve ancora venire", le parole di lei sui social accompagnate da alcuni scatti con il pancione.