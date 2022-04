“Mario Balotelli pronto a sposare la fidanzata Francesca”, ora sogna una vita normale Stando a quanto racconta Chi, Mario Balotelli starebbe proprio facendo sul serio con la sua nuova fidanzata Francesca Monte, tanto da essere già pronto alle nozze.

A cura di Giulia Turco

Mario Balotelli sarebbe già pronto alle nozze con la nuova fidanzata Francesca Monti. Sarà che il calciatore bresciano con lei ha riscoperto la gioia di una vita normale (Francesca è lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo). Sarà che di recente ha visto il fratello minore Enock fare romantica proposta di matrimonio che potrebbe presto rendere Mario zio per la prima volta.

Balotelli sarebbe pronto alle nozze

Secondo la rubrica “Chicche di Gossip” della rivista di Alfonso Signorini, Mario Balotelli starebbe pensando a mettere su famiglia, questa volta con una donna che non ha niente a che fare con la televisione o il gossip. Si tratta di Francesca Monti, la sua nuova fidanzata, alla quale sarebbe pronto a regalare un brillante di fidanzamento e scambiarsi le promesse di amore eterno. Una storia seria insomma, che starebbe spingendo Super Mario a cambiare radicalmente. Da qualche tempo infatti, il giocatore bresciano è particolarmente riservato, anche sui social.

Chi è Francesca Monti la fidanzata di Mario Balotelli

Francesca Monti è una ragazza di 23 anni che lavora come cameriera al Tucanos’ Beach, sulla riviera adriatica. Non si sa come sia scattata la scintilla con Balotelli, né come sia avvenuto il loro primo incontro, fatto sta che lo scorso marzo l’attaccante dell’Adana Demirspor ha deciso di presentare la sua nuova fiamma con una storia una storia su Instagram: la foto di un biglietto che Francesca gli aveva lasciato sul tavolo della cucina. “Buongiorno amore, sono andata a fare la spesa a Mersin, chiamami quando ti svegli. Ti amo”. Insomma un vero e proprio ritorno alla normalità per il giocatore, dopo le polemiche con Clelia, la sua ex compagna madre del figlio Lion, il flirt chiacchierato e mai decollato con Dayane Mello, senza dimenticare il passato burrascoso con Raffaella Fico, dalla quale è nata la sua prima figlia Pia.