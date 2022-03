Balotelli presenta la sua fidanzata: “Per sempre”. I tifosi dell’Italia lo inondano di messaggi Mario Balotelli ha pubblicato la prima foto che lo ritrae assieme alla sua nuova fidanzata. I tifosi della Nazionale azzurra prendono la palla al balzo…

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre martedì sera l'Italia era impegnata a Konya contro la Turchia in una partita insignificante, vinta per 3-2 dagli azzurri, Mario Balotelli ha deciso che quello era il momento giusto per presentare ufficialmente al mondo la sua nuova fidanzata, della quale aveva già svelato il nome nello scorso novembre. Nella storia che aveva postato allora c'era il tag al profilo Instagram della ragazza, Francesca Monti, che nella circostanza gli aveva lasciato un biglietto gonfio di sentimento: "Buongiorno amore, sono andata a fare la spesa. Chiamami quando ti svegli. Ti amo".

Il rapporto in questi mesi è proseguito solido, cementandosi proprio in Turchia dove Balotelli quest'anno veste la maglia dell'Adana Demirspor. Fino ad arrivare alla prima foto dei due assieme, pubblicata in contemporanea su entrambi i profili. "L'amore è l'emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie, amiamoci per sempre", è la dichiarazione piena di trasporto di Super Mario, il cui tempo di posting probabilmente non è casuale: ok il calcio, ma le cose importanti sono altre e se qualcuno pensava che Balotelli si fosse fatto il sangue amaro per la mancata convocazione di Mancini, beh, il volto di Francesca a fianco al suo è la risposta migliore.

Chi non ha perso tempo a fare il collegamento tra le due vicende sono stati i tifosi che hanno inondato di commenti il post dell'attaccante bresciano: vederlo amoreggiare negli stessi momenti in cui la Nazionale avrebbe potuto giocarsi la finale dei playoff per andare in Qatar ha dato il la ai rimpianti dei sostenitori azzurri. Si va da "Balo scusaci per la Nazionale" a "se c'eri tu si andava al Mondiale" e "Mancini avrebbe dovuto convocarti e metterti titolare": sono in molti a pensare che con Balotelli in campo contro la Macedonia, qualcuno degli innumerevoli attacchi azzurri avrebbe avuto esito migliore rispetto all'assoluta sterilità di Immobile, Insigne e compagni.

Mario non risponde: tutti i suoi pensieri ora sono per Francesca e per il club allenato da Vincenzo Montella, in piena lotta per l'Europa col suo quinto posto nella classifica della Super Lig.