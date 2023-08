Marco Mengoni e il giallo sul profilo Tinder con il suo nome: parla l’amico Marco Mengoni, è davvero lui su Tinder? Negli ultimi giorni è scoppiato il giallo sulla presenza del famoso cantante italiano sull’app di incontri: un amico a FqMagazine smentisce tutto “con una grande risata”.

A cura di Gaia Martino

Diversi giorni fa è nato il giallo su un presunto profilo Tinder appartenente a Marco Mengoni. "Non siate noiosi, io ci provo. C'è il verificato" recita la descrizione del profilo con, in primo piano, la foto del famoso cantante italiano vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Due vite. La notizia della sua presunta presenza sull'app di incontri si è allargata a macchia d'olio su Twitter diventando oggetto di chiacchiericcio. Così nelle ultime ore a rompere il silenzio e a svelare la verità è stato un amico di Mengoni con una breve dichiarazione a FqMagazine.

La verità su Marco Mengoni su Tinder

Essendo estremamente riservato sulla sua vita privata, Marco Mengoni, dopo il gossip sulla sua presenza su Tinder, non ha mai rotto il silenzio. Ci ha pensato un suo amico che, raggiunto da Fq Magazine, "ha smentito il profilo con una grande risata". Dietro quell'account dunque si nasconderebbe un fake e non il cantante, tra i protagonisti dell'estate musicale 2023, in persona.

I prossimi impegni di Mengoni dopo le vacanze estive

Avrebbe avuto modo di godersi il relax meritato al mare: Marco Mengoni a Ferragosto ha condiviso su Instagram un'immagine che lo ritrae in mezzo al mare mentre si gode il panorama. "Buona vita" è la didascalia del post seguito da numerosi commenti di amici, fan e colleghi. Ora lo attende il palco del Power Hits di RTL 102.5 all'Arena di Verona il 29 agosto dove si esibirà con l'amica Elodie sulle note di Pazza Musica. Dal 18 ottobre il cantante partirà con l'European Tour: la prima data è prevista a Barcellona, poi volerà in Belgio dove si esibirà a Forest il 21 e 22 ottobre. Successivamente in programma le due date nei Paesi Bassi, ad Amsterdam, poi in Francia (a Parigi), in Germania (a Francoforte e Monaco) e Svizzera, a Zurigo.