Ilaria D’Amico: “In Rai sciatteria, il mio programma chiuso dopo pressioni. E ora sposo Gigi Buffon” Ilaria D’Amico, sul Corriere della Sera, parla della chiusura del suo programma Che c’è di nuovo: “Sono veramente scioccata per come sono stata trattata, mi sono sentita in trappola”.

A cura di Daniela Seclì

Ilaria D'Amico, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato dell'esperienza in Rai, della quale non sembra tracciare un bilancio positivo. Il suo programma, Che c'è di nuovo, è stato sospeso frettolosamente e la giornalista si è detta scioccata dal modo in cui è stata trattata. Poi, ha svelato che sposerà Gigi Buffon. Ma andiamo con ordine.

Ilaria D'Amico, la Rai e la chiusura del programma Che c'è di nuovo

Ilaria D'Amico era stata fortemente voluta in Rai con l'intento di affidarle il programma Che c'è di nuovo. Tuttavia, la trasmissione ha avuto vita breve. Nell'intervista rilasciata a Chiara Maffioletti, la giornalista ha raccontato i retroscena della chiusura della sua trasmissione:

È stato scioccante. Ero intenzionata a vivermi un anno di stacco per dedicarmi alla mia famigliona e invece sono stata cercata e con una certa insistenza dalla Rai, in particolare da Mario Orfeo. Tutti dicono di non andare mai in Rai quando un governo è traballante ma mai avrei pensato di ritrovarmi ad essere Paperino, specie dopo tutte le rassicurazioni avute. Mi era stato detto che sarei andata in una sera affollata come il giovedì e per questo avrei avuto tutto il tempo per far crescere il programma. Un mese dopo, Orfeo litiga con l'ad e cambia ruolo, e poi cade il governo. Lì, in Rai, non è che Meloni alza il telefono e dice metti questo o quello, ma parte una sorta di stallo militare e succede a prescindere dagli schieramenti in carica. Improvvisamente, eravamo vissuti come intrusi, senza il minimo pudore o rispetto per me come professionista.

Ilaria D'Amico ha assicurato che dopo la prima puntata, l'editore si era complimentato con lei per le inchieste. Poi, tutto è cambiato: "Alla terza ci dicono "abbiamo ricevuto pressioni, dobbiamo chiudere". Attenzione, se avessi fatto il 9% di share non lo avrebbero chiuso mai, lo so". La giornalista si aspettava che, come detto all'inizio, le dessero il tempo di far crescere il programma:

Le promesse andavano mantenute, specie perché erano stati loro a cercare me. Invece c'è stata solo sciatteria e bisogno di liberare spazi. Non ho mai pensato di impostare la mia carriera su un apprezzamento di matrice politica. Sono veramente scioccata per come sono stata trattata: mi sono sentita in trappola.

Ilaria D'Amico ha spiegato di apprezzare Giorgia Meloni, ma non "il mondo che le gira attorno". Quanto alla sua carriera, al momento non pensa che possa continuare in Rai: "Fare accordi di buon senso e non vederli mantenere è stato allucinante. Per fortuna in tutto questo anno orribile ho avuto sempre Gigi al mio fianco".

Gigi Buffon ha chiesto a Ilaria D'Amico di sposarlo

Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ilaria D'Amico ha svelato di avere ricevuto la fatidica proposta di matrimonio da Gigi Buffon. Se in passato, l'ex portiere le aveva chiesto di sposarlo a tavola o addirittura con un messaggio su whatsapp, stavolta ha organizzato tutto con la giusta cura:

A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili.

E ora non le resta che trovare il tempo di organizzare le nozze. Inizialmente pensavano di diventare marito e moglie a giugno 2024, ma i nuovi impegni di Buffon con la Nazionale potrebbero mettere la coppia nella condizione di dover cambiare i piani: "Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore".