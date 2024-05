Roberto Saviano torna in Rai, il suo programma Insider andrà in onda dopo la censura

video suggerito

Nel caos generale in cui vive la Rai, tra scioperi dei giornalisti, procedimenti disciplinari per il caso Bortone Scurati, riporta al centro del dibattito Roberto Saviano e la sua Insider, la trasmissione realizzata per la Rai che, come molti ricorderanno, era stata eliminata dai palinsesti dell'attuale stagione televisiva per motivi mai del tutto precisati.

La Rai cambia linea su Saviano: Insider torna in onda

Saviano aveva parlato chiaramente di censura, ma adesso le cose sembrano andare in una direzione diversa. L’ad Roberto Sergio ha infatti espresso nel corso del suo intervento in Commissione di Vigilanza la richiesta di riprendere il programma di Saviano: “Al direttore Stefano Coletta ho chiesto di inserire Insider nei prossimi palinsesti estivi o invernali“. La trasmissione di ‘Insider’, stando a quanto riportato da PrimaOnline, sarà per l’8, 15, 22 e 29 di settembre in prima serata su Rai3, fermo restando che non ci sia alcuna conferma in considerazione del fatto che la presentazione dei prossimi palinsesti autunnali avverrà a luglio.

Saviano sul caso Scurati: "Dov'eravate quando succedeva a me?"

Roberto Saviano, ospite ieri sera su La7 a ‘Piazza Pulita’ di Corrado Formigli, ha confermato la notizia ringraziando il sostegno ricevuto da Articolo 21 e le associazioni antimafia e da Vincenzo Agostino. In merito al destino di Insider Saviano si era espresso anche di recente, dopo l'esplosione del caso Scurati: "Quando è successa questa cosa a Antonio, ho detto: ‘Allora avete visto?!". Come mai, quando è stata fermata Insider, una trasmissione girata, montata, presentata ai palinsesti e poi chiusa, non c'è stata grande solidarietà?". Questo è il metodo di Orban, aveva aggiunto: "Identificare pochi e bersagliarli, la democrazia illiberale di Orban ha portato a questo".