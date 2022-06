Mara Venier festeggia l’anniversario con Carraro, tra gli auguri citano Arbore e lei sbotta Mara Venier festeggia il suo anniversario con Nicola Carraro, sotto al post tra gli auguri c’è anche qualcuno che ricorda un vecchio amore della conduttrice, che non sembra apprezzare questo commento.

A cura di Ilaria Costabile

Mara Venier ha festeggiato 16 anni di matrimonio con Nicola Carraro il 28 giugno, pubblicando una foto del giorno delle nozze in cui sorridenti si apprestano ad uscire dalla chiesa, con tanto di chicchi di riso ad incorniciargli il volto. Un giorno felice che rappresenta un momento particolarmente florido per la conduttrice, che con l'imprenditore condivide una storia d'amore da tempo. Eppure tra i tanti commenti e messaggi ricevuti in queste ore, qualcuno ha urtato la sensibilità della signora della domenica, dal momento che ha tirato in ballo una sua vecchia storia d'amore, in un momento a dir poco inopportuno.

La reazione di Mara Venier

"Sono già 16 anni buon anniversario amore mio" scrive Mara Venier accanto al post che ha pubblicato per celebrare l'anniversario con il suo consorte, seguito da una miriade di messaggi di auguri, di partecipazione sincera a questo giorno di festa che va a coronare una storia d'amore ormai piuttosto lunga, fatta di complicità e rispetto reciproco. Sotto al post, però, tra i tanti commenti ce ne sono molti anche di fan della conduttrice, tra i quali spicca uno in cui appare scritto: "Auguri di cuore, ma Renzo Arbore resta nel cuore". Insomma, un richiamo ben evidente ad una delle storie più importanti della Venier, celebrata anche in occasione di Domenica In Show, dove c'è stato uno spazio dedicato esclusivamente a loro due. Ma la presentatrice non ha reagito propriamente bene a questi messaggio e infatti ha commentato scrivendo: "Sinceramente sotto questo post Arbore non c'entra niente…magari una piccola riflessione ci vorrebbe prima di scrivere ca**ate".

A settembre di nuovo a Domenica In

La conduttrice che si gode le sue meritate vacanze, è stata confermata per il prossimo anno alla conduzione di Domenica In, ormai la sua seconda casa televisiva. Si tratta della 14esima volta per Mara Venier, ormai volto iconico del programma che porterà nelle case degli italiani il suo modo di condurre così estemporaneo e coinvolgente.