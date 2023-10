Mara Venier festeggia il compleanno, il party in casa con gli amici e i parenti più cari: “Felicità” Lo scorso 20 ottobre, Mara Venier ha compiuto 73 anni. Per l’occasione, ha organizzato una piccola festa di compleanno a casa, con gli amici più stretti e i familiari. Al suo fianco il marito Nicola Carraro.

A cura di Elisabetta Murina

Mara Venier ha da poco compiuto 73 anni. Per l'occasione, ha voluto organizzare una piccola festa di compleanno a casa, con gli amici più stretti e i familiari. Il tutto è stato immortalato sui social con video e foto, condivisi poi dalla stessa festeggiata. Al suo fianco, da quasi 20 anni, il marito Nicola Carraro.

La festa di compleanno di Mara Venier

Per il suo 73esimo compleanno, Mara Venier ha deciso di organizzare una festa nella sua casa di Roma, invitando gli amici più stretti e i parenti. Tra questi, come si vede nelle foto e nei video condivisi su Instagram, ci sono la figlia Elisabetta Ferracini e il nipote Giulio, che ha da poco compiuto 21 anni. Tanto divertimento e spensieratezza hanno caratterizzato la serata, tra risate, musica e taglio della torta, una crostata con tante piccole fragole. Presenti Alberto Matano, amico della conduttrice e a sua volta conduttore de La Vita in Diretta, Paola Turci, Eleonora Daniele, l'osteopata Stefano Di Toma. La festeggiata si è scatenata cantando e ballando con il marito Nicola Carraro e passando una serata in compagnia delle persone più care.

Gli auguri di Nicola Carraro a Mara Venier

Nicola Carraro ha voluto dedicare a Mara Venier un romantico post su Instagram, accompagnato da una foto insieme. "Zia Mara" soffia sulle sue candeline, mentre l'ex produttore è al suo fianco durante una cena fuori. "Auguri amore mio grande", ha scritto l'uomo ad accompagnare il post. La festeggiata ha risposto ringraziandolo, mentre tra i commenti continuavano ad arrivare messaggi di auguri e felicità. I due sono sposati dal 2006 e il loro amore, negli anni, è diventato sempre più forte, in grado di resistere alla difficoltà e di gioire dei successi di entrambi.