Mara Venier compie 73 anni, il dolce messaggio del marito Nicola Carraro per il compleanno Mara Venier festeggia il suo 73esimo compleanno circondata dall’affetto degli amici e delle persone care. Tra queste, il marito Nicola Carraro che sui social le ha dedicato un romantico post, accompagnato da una foto insieme: “Auguri mio grande amore”.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, venerdì 20 ottobre, è il compleanno di Mara Venier. La nota conduttrice compie 73 anni e per l'occasione è stata sommersa dall'affetto e dell'amore di amici, colleghi e parenti, che le hanno mandato messaggi d'affetto nel suo giorno speciale. Non poteva mancare il marito Nicola Carraro, con cui lo scorso giugno ha celebrato 17 anni di matrimonio.

Gli auguri di Nicola Carraro a Mara Venier

Nicola Carraro ha voluto dedicare a Mara Venier un romantico post su Instagram, accompagnato da una foto insieme. "Zia Mara" soffia sulle sue candeline, mentre l'ex produttore è al suo fianco durante una cena fuori. "Auguri amore mio grande", ha scritto l'uomo ad accompagnare il post. La festeggiata ha risposto ringraziandolo, mentre tra i commenti continuano ad arrivare messaggi di auguri e felicità per la conduttrice nel suo giorno speciale. Anche la diretta interessata, tra le sue storie Instagram, ha condiviso alcuni dei messaggi ricevuti, come quello del conduttore Alberto Matano (di cui ha celebrato anche il matrimonio) e di molte persone che lavorano con lei quotidianamente.

L'amore tra Nicola Carraro e Mara Venier

Dopo un primo matrimonio con Jerry Calà nel 1984 e una storia d’amore con Renzo Arbore, Mara Venier ha sposato Nicola Carraro nel 2006. Il loro legame negli anni è diventato sempre più forte, capace di resistere alle difficoltà della vita e gioire dei momenti belli. A Domenica In, dopo averlo baciato in diretta, la conduttrice aveva spiegato come era riuscito a conquistarlo: "Con la cucina, pasta e fagioli. Qualcuno gli aveva detto che cucino molto bene". Lo scorso giugno, Venier e Carraro hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio e la conduttrice aveva scritto sui social: “Buon anniversario amore mio, ti risposerei domani". Di recente invece, "Zia Mara" ha condiviso su Instagram una foto del marito in sedia a rotelle, facendo preoccupare i fan, ma spiegando subito dopo che era tutto ok: "L'amore porta bene".