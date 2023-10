Mara Venier e la foto del marito Nicola Carraro in sedia a rotelle: “Tutto ok, l’amore porta bene” Mara Venier ha pubblicato su Instagram una foto del marito Nicola Carraro in sedia a rotelle, destando parecchia preoccupazione tra i fan. La conduttrice però ha rassicurato: “Tutto bene, l’amore porta sempre bene”. Anche l’ex produttore ha commentato: “Una broncoscopia andata bene”.

A cura di Elisabetta Murina

Mara Venier aveva pubblicato e poi rimosso, tra le sue storie Instagram, una foto di Nicola Carraro in sedia a rotelle in ospedale. Un'immagine che aveva destato parecchia preoccupazione tra i fan, i quali ipotizzavano che il marito stasse affrontando qualche problema di salute. Ora il mistero è stato risolto: la conduttrice ha ricaricato la foto (questa volta senza cancellarla) e ha raccontato cosa è successo.

La foto di Nicola Carraro

"Tutto bene …ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto… e l’amore porta bene sempre…", ha scritto Mara Venier nel suo ultimo post Instagram, cioè una foto del marito Nicola Carraro in sedia a rotelle. L'uomo è ritratto di spalle, mentre tiene tra le mani un cellulare ed è in videochiamata con alcuni cari. Lo scatto aveva fatto preoccupare i fan riguardo le sue condizioni di salute, ma la conduttrice ha rassicurato tutti. E anche lo stesso produttore, in un commento (ora non più visibile) aveva scritto: "Una broncoscopia andata bene". Si è quindi sottoposto a un esame di controllo ai bronchi, che è andato nel migliore dei modi.

L'amore tra Nicola Carraro e Mara Venier

Dopo un primo matrimonio con Jerry Calà nel 1984 e una storia d’amore con Renzo Arbore, Mara Venier ha sposato Nicola Carraro nel 2006. Il loro legame negli anni è diventato sempre più forte, capace di resistere alle difficoltà della vita e gioire dei momenti belli. A Domenica In, dopo averlo baciato in diretta, la conduttrice aveva spiegato come era riuscito a conquistarlo: "Con la cucina, pasta e fagioli. Qualcuno gli aveva detto che cucino molto bene". Lo scorso giugno, Venier e Carraro hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio e la conduttrice aveva scritto sui social: “Buon anniversario amore mio, ti risposerei domani".