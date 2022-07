Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sposi: tutte le foto delle nozze e del party al castello Il settimanale Chi ha pubblicato le foto e il racconto delle nozze di Manuela Arcuri con Giovanni Di Gianfrancesco, celebrate lo scorso 22 luglio a Bracciano. Il ricevimento si è svolto al Castello degli Odescalchi con parenti e amici, tra due cambi d’abito della sposa e un party durato fino alle prime luci del mattino.

A cura di Elisabetta Murina

É stato un matrimonio da favola quello tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. La cerimonia si è tenuta venerdì 22 luglio nella chiesa di Santo Stefano a Bracciano mentre per il ricevimento è stata scelta la cornice del Castello degli Odescalchi. Una location "vip", nella quale avevano già celebrato le nozze coppie come Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e Tom Cruise con Katie Holmes. L'attrice e l'imprenditore edile sono legati uno all'altra dal 2010 e nel 2014 sono diventati genitori per la prima volta di Mattia, che oggi ha 8 anni. Il settimanale Chi ha raccontato il loro grande giorno con dettagli inediti e foto, dopo che sui social ne era stata pubblicata solamente una.

Manuela Arcuri e l'attesa dello sposo

L'attrice romana, tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini, ha spiegato di essere arrivata al Castello degli Odescalchi la mattina del giorno delle nozze per completare i preparativi, dall'acconciatura al trucco, passando per il vestito e il boquet. "Il tempo dell'attesa è volato e alle 16 ho indossato l'abito e atteso che Giovanni entrasse in chiesa", ha raccontato la sposa.

L’arrivo in chiesa di Manuela Arcuri (Foto dal settimanale Chi)

Peccato che lo sposo si sia fatto attendere più del previsto e l'agitazione abbia cominciato a prendere il sopravvento: "L'autista della macchina che doveva prendere Giovanni aveva capito male ed era andato a Castel Gandolfo anziché a Bracciano, a 40 minuti di distanza. E così, in quella lunga attesa, ho cominciato a sentire un pò di agitazione". Nonostante il piccolo imprevisto, Giovanni Di Gianfrancesco è arrivato all'altare dalla sua sposa, che ha attraversato la navata sulle note di The Prayer cantata da Annalisa Minetti. "Mi sono rilassata, ho guardato i testimoni, Alberto Tarallo e Giovanni Malagò, e ho sorriso loro. Al momento dello scambio delle fedi è arrivato Mattia", ha spiegato l'attrice.

La festa al Castello degli Odescalchi

Scaricata la tensione e l'emozione delle promesse in chiesa, la coppia è passata al momento dei festeggiamenti presso il Castello degli Odescalchi. Prima un aperitivo, poi un party con "un dj dal Pacha di Ibizia" e il taglio della torta. Il tutto accompagnato da due cambi d'abito per la sposa, il secondo più corto e trasparente per "fare festa fino alle 4 del mattino". Per Manuela Arcuri il momento più emozionante della serata è stato "quello in cui mia madre, facendomi una sorpresa, mi ha dedicato una lettera, accompagnata da un sottofondo di violino".

(Foto dal settimanale Chi)

La sposa ha po svelato perché, nonostante sia legata sentimentalmente a Giovanni Di Gianfrancesco dal 2010, ha aspettato diversi anni prima di convolare a nozze: "Sposarci è sempre stato il nostro desiderio. Ma prima abbiamo pensato a fare un figlio". Al loro grande giorno non è stato invitato Gabriel Garko, perché "ho voluto che ci fossero le persone care che mi hanno dimostrato amicizia negli anni" e l'attore non rientra tra questi dal momento che non si sono più sentiti nè frequentati. Presenti invece, come testimoniano gli scatti, Vittorio Sgarbi, Nathalie Caldonazzo, Beppe Convertini. Ora gli sposi si godono del tempo insieme in attesa della luna di miele che sarà a Capodanno, quando "faremo un bel viaggio in Sudamerica".