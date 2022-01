Lutto per Laura Torrisi, è morta la nonna: “Nessuno merita di morire da solo” Laura Torrisi con un lungo post su Instagram dice addio alla nonna. Oltre la sofferenza per la morte, ciò che fa più stare male l’attrice è il sapere che nei suoi ultimi momenti era da sola.

A cura di Gaia Martino

Laura Torrisi piange la morte di sua nonna ed ha usato il suo profilo Instagram per dedicarle un addio, accompagnato da una fotografia del passato. Un mese fa ha incontrato per l'ultima volta la sua nonna, ha raccontato l'attrice, spiegando di non esserle stata vicina nei suoi ultimi momenti a causa delle disposizioni Covid. "Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte" ha scritto.

Il dolore di Laura Torrisi

L'attrice siciliana con un post su Instagram ha detto addio a sua nonna, l'ultima che era ancora in vita. "L’ultima mia radice se n’è andata" comincia il messaggio scritto accompagnato da una fotografia del passato in cui baby Laura dà la sua mano a entrambi i nonni.

Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte. Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci.

Ciò che fa più soffrire l'attrice è il sapere che la sua nonna, a causa delle disposizioni Covid, è morta da sola.

Trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Nessuno merita di morire da solo. Nessuno.

Infine, ha concluso ricordando alla nonna l'amore che prova per lei: "Ti voglio bene nonna. Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. (Anche per me)".

L'ultima visita alla nonna

Il 21 novembre l'attrice siciliana ha abbracciato la sua nonna ed ha documentato il felice evento su Instagram. Con un lungo messaggio ha raccontato la sua gioia nel rientrare e nel rivivere la sua terra, la Sicilia, e nel trascorrere alcune ore a casa della nonna. "C’é sempre il caffè pronto o qualcuno disposto a farlo. Guardando la casa di nonna, ho pensato che é difficile accettare che tutto questo un giorno avrà fine e a come tutto abbia una scadenza, che un giorno tutto sarà coperto di polvere e le risate, gli abbracci, saranno un lontano ricordo di tempi, forse, migliori" ha scritto. La distanza che le separava erano 1200 km e spesso l'attrice ha rimpianto la lontananza: "Quando tutto questo non ci sarà più, sarà difficile da accettare".