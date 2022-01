Lutto per Fabio Rovazzi, è morta la nonna: “Te ne vai un giorno prima del mio compleanno” Il cantante dice addio alla nonna a poche ore dal suo compleanno, visto che il 18 gennaio Rovazzi compie 28 anni: “Mi piace immaginarti di nuovo insieme al nonno”.

A cura di Andrea Parrella

Lutto per Fabio Rovazzi. Il cantante e creator ha dedicato un lungo post su Instagram alla nonna scomparsa nelle ultime ore, dando la notizia della scomparsa della donna a poche ore dal compimento dei 28 anni. "Ti avevo comprato delle carte giganti – scrive Rovazzi – perchè ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile. Hai sempre preferito agire un pó nell’ombra, ma sei sempre stata attenta a tutto. Un agente segreto di famiglia, ma gentile e con un cuore grande come un palazzo".

Il saluto commosso di Rovazzi prosegue quindi così: "Mi mancheranno i tuoi interrogatori alimentari e sulle mie relazioni. Incredibile come a natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato… certo scegliere proprio il giorno prima del mio compleanno… vabbè un giorno ne discuteremo… ". La consolazione vera per l'artista è sapere che sua nonna non soffrirà più per l'assenza del marito, scomparso da poco più di due anni: "Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100?". A testimonianza della loro unione c'è anche una foto dei nonni, insieme: "Immaginarvi di nuovo insieme – scrive quindi Rovazzi – è la cosa che mi rende l’uomo più felice del mondo ❤️ Ieri sono tornato indietro e sono corso a darti un bacino sulla fronte perchè dentro di me sapevo che ci stavi salutando". Il messaggio si chiude quindi con un ultimo saluto: "Ciao Nonna , ti voglio immensamente bene".

Nato il 18 gennaio del 1994, Fabio Rovazzi è diventato celebre negli ultimi anni per essere stato un singolare fenomeno discografico, emerso di fatto dal nulla e capace di mettere a segno colpi incredibili, conquistando le estati con i suoi tormentoni fuori dagli schemi. Proprio oggi compie 28 anni.