Cosa mi lasci di te, la storia vera di Jeremy Camp e della sua prima moglie Melissa In prima serata su Rai Uno stasera il film Cosa mi lasci di te che racconta la storia vera di Jeremy Camp e del matrimonio con la sua Melissa Henning, morta poco dopo le nozze a causa di un cancro.

A cura di Gaia Martino

Questa sera Rai Uno trasmette in prima serata Cosa mi lasci di te, il film diretto da Andrew e Jon Erwin che racconta la commovente storia vera di Jeremy Camp, giovane musicista e cantautore americano che si innamora di Melissa Henning. La donna è gravemente malata e sarà l'amore e la fede a permettere ad entrambi di affrontare le avversità e la morte. Gli attori protagonisti che interpretano Jeremy e Melissa sono KJ Apa e Britt Roberson. La vicenda è raccontata anche nel libro autobiografico intitolato I Still Believe, pubblicato nel maggio 2011. Questo è anche il titolo della prima canzone scritta dall'artista dopo la tragica morte della moglie, avvenuta nel 2001.

La storia vera di Jeremy Camp e Melissa Henning che ha ispirato il libro e il film

Jeremy Camp e Melissa Henning

La storia Jeremy Camp e Melissa Henning è quella raccontata nel film Cosa mi lasci di te. I protagonisti della storia si conobbero nel 1999 su un palcoscenico, durante un concerto, e sin dal primo incontro l'artista capì che lei sarebbe stata la donna della sua vita. Dopo un anno di fidanzamento, Melissa scoprì di essere stata colpita da un terribile male, un cancro alle ovaie. Scoprì che la malattia si era diffusa in tutto l'addome, compresi i principali organi. Nel 2000 sposò Jeremy Camp, sapendo di essere guarita essendo il cancro sparito. Dopo la luna di miele alle Hawaii, il male tornò e questa volta era maligno, non c'era nulla da fare. Nel febbraio 2001, all'età di 21 anni, morì lasciando un vuoto nel cuore della famiglia e di suo marito. Jeremy Camp grazie alla fede e alla musica è riuscito a convivere con il tragico dolore del lutto, dando vita a canzoni e libri. Dalla sofferenza è nato il brano I Still Believe, divenuto poi libro autobiografico.

La nuova vita di Jeremy Camp dopo la morte della prima moglie

Due anni dopo il lutto, Jeremy Camp ha sposato Adrienne Liesching, ex frontwoman per The Benjamin Gate, ancora oggi al suo fianco. I due sono genitori di Isabella Bella Rose nata nel 2004, Arianne Arie Mae nata nel 2006 e Egan Thomas nato nel 2011. L'artista statunitense è molto attivo sui social: su Instagram condivide tanti scatti di lavoro ma anche fotografie insieme alla sua famiglia.