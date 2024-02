Lupita Nyong’o sulla fine della storia con Selema Masekela: “Mi ha spezzato il cuore” Lupita Nyong’o in un’intervista al magazine Porter ha parlato della fine della lunga storia d’amore con Selema Masekela che ha deciso di rendere pubblica lo scorso ottobre per non creare “l’illusione che la mia vita fosse tutta rose e fiori”. Ha rivelato di aver sofferto tanto: “Avevo il cuore spezzato, ma ho affrontato il dolore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Lupita Nyong'o, intervistata dal magazine Porter, ha ripercorso la sua carriera. Lavorava come assistente sul set della serie tv ‘Shuga', prima di diplomarsi alla Yale School of Drama e debuttare nel film 12 anni schiavo di Steve McQueen, film per il quale ha vinto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista. Nonostante sia una donna riservata, la star di Black Panther nel dicembre 2022 decise di rendere pubblica la sua relazione con Selema Masekela, volto televisivo americano. Dopo sette anni, però, la storia è giunta al capolinea: nell'ottobre 2023 l'attrice ha deciso di condividere sui social il dolore provato per la fine della relazione con i suoi fan. "Non volevo dare l'illusione che fosse tutto rose e fiori, volevo essere sincera", le parole in risposta al perché abbia deciso di comunicare la rottura.

Le parole di Lupita Nyong'o

"Quando resi pubblica la mia relazione mi sentivo sicura", ha spiegato Lupita Nyong'o che ad ottobre 2023 ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Selema Masekela dopo 7 anni insieme. Ha deciso di condividere sui social il suo dolore per essere ‘sincera' con i suoi fan: "Vivevo con tanto dolore e strazio, e pensai che non volevo illudere che la mia vita fosse tutto rose e fiori. Quando ho premuto ‘condividi' mi sono sentita sollevata" ha raccontato a Porter e i messaggi di affetto e vicinanza l'hanno aiutata molto. Nonostante il dolore provato per la fine della storia d'amore, non esclude la possibilità di innamorarsi di nuovo: "Il nostro scopo nella vita è amare, tornerà. Ora sto affrontando questo momento, non posso scappare. Quando mi sveglio e non sento più un attacco di lacrime, mi rallegro. La mia gratitudine è poter dire ‘sono ancora viva'".

L'annuncio della rottura nel 2023: "Amore spento dall'inganno"

Nell'ottobre 2023 Lupita Nyong'o fece sapere ai fan di non formare più una coppia con Selema Masekela. "In questo momento è necessario per me condividere una verità personale e dissociarmi pubblicamente da qualcuno di cui non posso più fidarmi" scrisse in un post su Instagram. "Mi ritrovo con il cuore spezzato per un amore improvvisamente e devastantemente spento dall'inganno" aggiunse e, senza specificare i motivi dell'addio, sottolineò di essere stata colpita da un profondo dolore: "L'entità del dolore provato è pari alla misura della capacità di amare. E così, scelgo di affrontare il dolore, coltivando il coraggio di affrontare la mia vita esattamente così com'è, e confidando che anche questa passerà".

