Ludovica Frasca felice accanto a un regista, a fine agosto aveva annunciato la separazione da Faricy L’ex velina Ludovica Frasca sembrerebbe avere ritrovato l’amore. A pochi giorni dall’annuncio della separazione da Frank Faricy, arriva il post con il regista Adam Sigal.

A cura di Stefania Rocco

A sorpresa, Ludovica Frasca sembrerebbe avere ritrovato l’amore a pochi giorni dal momento in cui ha pubblicamente annunciato la fine del suo lungo legame con l’ex compagno Frank Faricy. Non si è trattato di un’iniziativa dell’ex velina di Striscia la notizia ma dell’uomo, peraltro noto, che le starebbe accanto in questo periodo. Si tratta di Adam Sigal, regista 40enne che ha diretto film come Daydreamer e Chariot.

Il post di Adam Sigal

Pubblicando un post in cui compare abbracciato a Ludovica, Adam ha scritto: “Cavolo…39 è stato un sanno strano. Alcuni dei punti più alti e più bassi della mia vita. Ma ora è finita e ho 40 anni. 40! Mi sento ancora un bambino e, per fortuna, ho ancora una bella e lussuosa testa di capelli. E posso dire che, come potete vedere da queste foto, sono proprio dove voglio essere”. In basso, il commento di Ludovica: “Buon quarantesimo compleanno bellissimo uomo. Sei più che incredibile, addirittura più incredibile di Roma”.

L’annuncio della separazione da Frank Faricy

A fine agosto, Ludovica aveva annunciato la separazione dal marito Frank Faricy, imprenditore americano con il quale faceva coppia fissa da anni. In un video pubblicato su Instagram, senza curarsi di nascondere le lacrime, Ludovica aveva detto: