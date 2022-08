Ludovica Frasca in lacrime annuncia la fine del matrimonio con Frank Faricy: “Fidatevi dell’istinto” L’ex Velina di Striscia La notizia Ludovica Frasca ha annunciato su Instagram la fine del matrimonio con Frank Faricy, sposato nel 2021 in America. In lacrime invita i follower ad amare se stessi e a fidarsi sempre del proprio istinto: “Non entrate in loop tossici”.

A cura di Gaia Martino

L'ex velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca ha annunciato la fine del suo matrimonio con Frank Faricy. Con una breve cerimonia in America la napoletana classe '92 nel 2021 ha sposato l'imprenditore inglese con il quale conviveva in Florida. Oggi su Instagram ha svelato di aver messo un punto alla storia d'amore nata circa due anni fa, invitando i suoi follower a liberarsi sempre da amori tossici perché "fanno solo soffrire". In lacrime ha raccontato di aver vissuto mesi difficili.

Lo sfogo in lacrime di Ludovica Frasca

Ludovica Frasca con alcune Instagram story ha annunciato la fine del suo matrimonio con Frank Faricy. Senza rivelare esattamente cosa ha spinto a separarli, ha parlato di quanto sia importante amare se stessi e capire quando è il momento di scappare da "loop tossici".

Non sono stati mesi facili per me, ci sono cose che non si possono raccontare facilmente. Molte cose ti fanno crescere, ho capito che bisogna sempre fidarsi del proprio istinto, quello che il vostro cuore e stomaco vi dice. Dovete sempre schierarvi per quello che voi pretendete. Se lo fate in maniera etica, combattete per ciò che volete, senza compromettere nulla. Il vostro parere conta, non entrate in loop tossici.

L'ex velina di Striscia la notizia non ha dato ascolto ad amici, proseguendo per la sua vita, ha spiegato: "Mi dispiace aver tagliato alcuni ponti con amici che mi dicevano cose per il mio bene e io non lo capivo. Mi dispiace di non averne parlato con la famiglia, avevo paura del giudizio", ma nel suo lungo sfogo – tra le lacrime – ha ammesso di aver trovato da sola le risposte di cui aveva bisogno per "salvarsi". "L'importante è dire la verità prima a se stessi. Rispettatevi, se state male in una relazione andatevene via, non serve a niente starci" ha concluso.

Il matrimonio con Frank Faricy dopo la storia con Luca Bizzarri

Prima di conoscere Frank Faricy Ludovica Frasca ha avuto una lunga relazione con Luca Bizzarri, l'attore noto per essere protagonista del duo Luca e Paolo. La loro storia, tenuta lontana dalle luci dei riflettori, sarebbe durata circa quattro anni, dal 2014 al 2018. Nel marzo 2020 l'ex velina ha presentato ai fan di Instagram il nuovo compagno, l'imprenditore londinese Frank Faricy, che ha sposato in America nel 2021 in una cerimonia breve e privata. Vivevano insieme in Florida, dove lui ha fondato la XGen, società che si occupa di intelligenza artificiale.