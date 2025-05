video suggerito

Lorenzo Musetti papà bis, la compagna Veronica Confalonieri in attesa del secondo figlio: "La famiglia si allarga" Con un post condiviso su Instagram, il tennista ha annunciato l'arrivo del secondo figlio dopo la partecipazione agli Internazionali di Roma: lui e la compagna diventeranno di nuovo genitori. A marzo del 2024 era nato il piccolo Lorenzo.

A cura di Sara Leombruno

Dopo il rientro dagli Internazionali d'Italia 2025 tenutisi a Roma, Lorenzo Musetti ha annunciato con un post su Instagram di stare per diventare di nuovo papà. Il tennista 23enne e la compagna Veronica Confalonieri (22 anni) sono in attesa del secondo figlio. I due sono già genitori del piccolo Ludovico, nato a marzo del 2024.

Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri di nuovo genitori

La coppia ha deciso di dare la lieta notizia affidandola a un post pubblicato su Instagram. Lo scatto in scatto in bianco e nero li ritrae insieme al loro primogenito Ludovico, con il tennista intento ad accarezzare il pancione della compagna. "La famiglia si allarga", le parole a corredo dell'immagine, seguite dal numero 4, come i membri della loro famiglia. Ancora sconosciuto il sesso del neonato, ma non è escluso che nelle prossime settimane i due possano decidere di condividere con chi li segue anche quest'altra informazione.

La storia d'amore tra Veronica e Lorenzo

Veronica e Lorenzo si sono conosciuti nel 2020, quando entrambi avevano appena 18 anni. Ad avvicinarli è stato proprio il tennis, attraverso la sorella di lei, Valentina Confalonieri. La donna, che ha giocato per anni a tennis e oggi è un’allenatrice affermata, è sposata con il tennista Gianluca Mager. Proprio il fatto di frequentare persone provenienti dallo stesso ambiente ha consentito a Veronica e Lorenzo di conoscersi.

Appena 18enni quando si sono innamorati, i due hanno ufficializzato la loro storia d’amore nel 2022 postando sui social una serie di foto di coppia scattate durante una vacanza alle Maldive. A marzo del 2024, i due sono diventati genitori del piccolo Ludovico. Come chiarito da Confalonieri in un'intervista, i due non avevano pianificato di diventare genitori ma hanno scelto di accogliere con gioia il loro bambino: “La gravidanza inattesa è stato un momento destabilizzante ma poi Lorenzo si è sentito in dovere di diventare grande per nostro figlio”.