Liam Payne con un’altra donna, la fidanzata Maya Henry lo scopre dai social: “Si sono lasciati” “La donna a cui il mio fidanzato è avvinghiato non sono io”: Maya Henry ha scoperto dai social che Liam Payne sta frequentando un’altra donna. Una fonte vicina al cantante assicura che non c’è stato alcun tradimento: “Liam e Maya si sono lasciati un mese fa”.

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Liam Payne e Aliana Mawla, a destra Maya Henry

Secondo i tabloid inglesi, Liam Payne e Maya Henry si sarebbero lasciati di nuovo. E stavolta la rottura potrebbe essere definitiva. Ma andiamo con ordine. La situazione tra loro sembra essere precipitata in queste ore. Su Instagram, infatti, sono circolate delle foto in cui Liam Payne abbracciava la modella Aliana Mawla e le teneva la mano.

La reazione di Maya Henry alle foto di Liam Payne con Aliana Mawla

Un profilo Instagram fan della coppia, ha pubblicato la foto di Liam Payne intento ad abbracciare Aliana Mawla, ma taggando la fidanzata del cantante. Ha dato, infatti, per scontato che la donna della foto – il cui viso era in gran parte coperto – fosse lei. Maya Henry ha commentato la foto:

"Amo tanto tutti i fan ma per favore smettetela di mandarmi queste foto del mio fidanzato avvinghiato a un'altra donna. Quella non sono io ed è già dura scoprire che questo sia accaduto anche senza vederlo. Ne ho abbastanza".

Chi è Aliana Mawla e il giallo della rottura tra Liam e Maya

Aliana Mawla

Ma chi è la ragazza che ha conquistato Liam Payne? In realtà, è una sua vecchia conoscenza. La modella Aliana Mawla, infatti, nel 2018 aveva preso parte al videoclip della canzone Familiar. Mentre infuria il gossip sul tradimento, Aliana ha pubblicato nelle Instagram Stories la foto in cui abbraccia Liam Payne. Un gesto provocatorio o non c'è nulla da nascondere perché Liam è effettivamente il suo fidanzato? E qui le versioni divergono. Maya Henry, infatti, nel suo commento ha definito Liam Payne "il mio fidanzato". Di diverso avviso è il DailyMail, che rivela in esclusiva che la coppia si sarebbe detta addio un mese fa. Una fonte vicina a Payne ha fatto sapere:

"Liam e Maya non stanno più insieme da un mese. I commenti di Maya, in cui si riferisce a Liam come il suo fidanzato, sono falsi e fuorvianti".

Già nel 2021, i due si erano lasciati, salvo poi tornare insieme due mesi più tardi. Anche questa sarà una crisi passeggera?