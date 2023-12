L’ex cognato di Letizia Ortiz Jaime del Burgo: “Siamo stati amanti, sognavamo di scappare insieme” Jaime del Burgo in un libro di Jaime Peñafiel intitolato “Letizia ed io” racconta della lunga storia d’amore segreta con la regina di Spagna Letizia Ortiz. Come rivela il cronista granadino, del Burgo “è stato il suo grande amore”.

La cronaca rosa spagnola gira attorno al presunto scandalo che vede Letizia Ortiz, regina consorte di Spagna dal 2014, e il suo ex cognato, Jaime del Burgo, protagonisti di una lunga e segreta storia d'amore. Lo scorso sabato l'uomo d'affari e investitore ha acceso la curiosità sui social condividendo una foto della regina con un messaggio d'amore: il tweet, però, poco dopo, è stato cancellato. Ci ha pensato lo scrittore Jaime Peñafiel a raccontare i dettagli della loro conoscenza in un libro intitolato "Letizia e io. Quali segreti nasconde la regina Letizia?' .

La foto scandalo, poi cancellata

"Amore. Indosso la tua pashmina. È come sentirti accanto a me. Si prende cura di me. Mi protegge. Conto le ore finché non ci rivedremo. Amando Te. Fuori di qui". Questo è il messaggio scritto da Jaime del Burgo su Twitter a corredo di una foto della regina Letizia. Il tweet, condiviso due giorni fa, poco dopo è stato cancellato.

Si tratta di un tweet che avrebbe anticipato il lungo racconto fatto allo scrittore Jaime Penafiel, racchiuso nel libro "Letizia ed io", nel quale ha raccontato della lunga relazione segreta con la regina.

I dettagli sulla storia d'amore segreta

Scrive Leggo che nel libro viene raccontato ogni dettaglio della relazione che i due avrebbero mantenuto segreta. La storia avrebbe avuto quattro fasi: dal 2002 al 2004 fu una relazione di passione, dal 2004 al 2010 si comportarono come "amici e confidenti" prima di riprendere la storia d'amore, "più duratura e continuativa" tra il 2010 e il 2011. Diventarono poi "cognati", nel 2012, quando lui sposò la sorella della regina, Telma Ortiz.

Nel 2004, si legge, del Burgo non sapeva che Letizia Ortiz era già fidanzata con il principe Filippo. La invitò a cena per chiederle di sposarlo: "Aveva in tasca un anello di fidanzamento, però non poteva darglielo, perché a quanto pare Letizia gli aveva rivelato di aver incontrato un uomo che le avrebbe cambiato completamente la vita: Felipe di Borbone e di Grecia".

La voglia di fuggire insieme dopo il matrimonio con il principe

Jaime del Burgo avrebbe tuttavia raccontato che, dopo il matrimonio di Letizia Ortiz e il principe Filippo VI, celebrato il 22 maggio 2004, continuò la loro storia d'amore. Leggo scrive che avrebbe affermato di aver conservato ogni prova che attesterebbe la relazione segreta: "Nel libro, Jaime afferma che Letizia gli sussurrò di amarlo nel 2010, quando erano sdraiati su un'amaca vicino alla piscina di casa sua". Pensarono di scappare in America, dove avrebbero potuto avere un figlio tramite madre surrogata. Ma a quel tempo le riviste di gossip resero pubbliche alcune foto della regina con il principe che fecero infuriare Jamie: "Dovevo farlo per proteggerci", lei gli disse. Nell'agosto 2011 Letizia Ortiz avrebbe lasciato Jamie del Burgo: "Non possiamo continuare così", gli avrebbe detto. Solo in seguito lui sposò la sorella di lei, Telma, ma il matrimonio durò solo due anni.