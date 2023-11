Letizia dopo le parole dell’ex fidanzata Nicole: “Mia mamma farà partire una denuncia, sarà nera” Nella notte Letizia si sfoga a proposito del messaggio dell’ex fidanzata Nicole, che ha parlato di violenze psicologiche e fisiche subite e confermate anche in un’intervista a Fanpage, precedentemente alla puntata. Il suo racconto ha lasciato di stucco Letizia, che ora teme una reazione legale da parte della sua famiglia nei confronti della ragazza.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Letizia Petris al Grande Fratello ha ricevuto una sorpresa, per quanto spiacevole, dalla sua ex fidanzata Nicole. La ragazza, con la quale ha avuto una relazione diversi anni prima, ha rivendicato le sue ragioni nell’ambito di una storia a detta di entrambe molto tormentata. Dopo uno sfogo particolarmente duro sui social, Nicole si è confidata rilasciando un'intervista a Fanpage, e raccontando presunti maltrattamenti fisici e psicologici subiti da Leitizia.

La reazione di Letizia al messaggio di Nicole

Nella notte, dopo la puntata, Letizia si confronta con le altre inquiline a proposito del messaggio che Nicole le ha fatto recapitare. “Ragazza è grossa questa, mia mamma fa partire una… cento per cento”, dice coprendosi il microfono. Dal labiale si legge chiaramente la parola denuncia. “Sono anni che andiamo avanti. Mia mamma non può avercela con me adesso, in questo momento, non parlo di me. Sì, mia mamma è nera in questo momento, proprio a livello legale”. Come già chiarito in puntata, la famiglia di Letizia avrebbe avuto difficoltà ad accettare la presenza di Nicole nella sua vita. “Tua mamma è una donna con la mente aperta e di sicuro non ce l’ha con te”, l’ha rassicurata Fiordaliso. “Farà le sue mosse, ma non con te. Tu non c’entri nulla in quello che è stato detto”.

In puntata, dopo aver ascoltato le parole di Nicole, Letizia è rimasta pietrificata. Ha preferito non replicare alle accuse, continuando a ribadire di voler difendere un amore che per lei è stato importante e del quale vuole conservare un ricordo il migliore possibile. “Quando mio papà ci stava lasciando, ho preferito dirgli che con lei era finita, non accettava il fatto che non avessi accanto un uomo. Non mi sentivo libera, ma non volevo deluderlo”, ha raccontato ad Alfonso Signorini.

Cos’ha detto Nicole a proposito della relazione con Letizia

Stando alle parole del conduttore, Nicole sarebbe stata contattata dalla produzione per un confronto di persona con Letizia nella Casa, ma la ragazza avrebbe preferito rifiutare, optando per una lettura registrata del messaggio che qualche giorno prima aveva condiviso via social. “Sono stata zitta fino ad ora perché riandare a parlare di una persona che mi ha letteralmente rovinato la vita, creandomi problemi personali per cui ho dovuto affrontare un percorso psicologico, ne avrei fatto a meno”, ha fatto sapere pubblicamente, parlando di continui tradimenti da parte di Letizia e di gesti violenti davanti al suo posto di lavoro.

Contattata da Fanpage.it, Nicole ha poi confermato: “È vero che i suoi genitori non accettavano la nostra storia, tanto che il primo periodo lo abbiamo vissuto frequentandoci di nascosto”. A questo si sarebbero però aggiunti tradimenti da parte di Letizia, anche con altre donne. “Vengo a sapere che mentre diceva quelle cose a me, stava frequentando un’altra ragazza”. Alle sue richieste di spiegazioni Letizia avrebbe spesso risposto con un atteggiamento definito morboso da Nicole: “Ogni volta mi rispondeva che ero una pazza, una psicopatica, che dovevo farmi curare”. A ciò si sarebbero aggiunti due episodi in cui Letizia avrebbe alzato le mani a Nicole in pubblico: “Dopo quel primo schiaffo ricevuto a giugno e vari messaggi suoi, avevo deciso di perdonarla. Siamo tornate insieme per poi lasciarci di nuovo poco dopo”.