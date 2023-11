Nicole, ex di Letizia Petris: “Schiaffi in faccia e bugie, mi cercava mentre stava con Andrea” Nicole Conte, ex compagna di Letizia Petris, racconta a Fanpage.it la tormentata storia d’amore con la concorrente del Grande Fratello. Dal primo incontro fino all’epilogo della loro relazione. “Mi schiaffeggiò perché non le avevo fatto gli auguri di compleanno”, è la pesante accusa.

Quando contattiamo Nicole Conte, ex compagna di Letizia Petris del Grande Fratello, per chiederle un’intervista, la sua risposto è un rifiuto. “Vi ringrazio”, ci dice gentilmente, “ma tutto quello che volevo dire l’ho già scritto nel mio post. Non sono alla ricerca di visibilità”. È stato il desiderio di raccontare la sua verità in merito a una storia che considera dolorosa a spingerla, dopo qualche ora, a cambiare idea. Un altro modo per mettere un punto a un legame per il quale ha sofferto e che l’ha spinta, per un anno, ad affidarsi al sostegno di uno psicoterapeuta che le aiutasse a razionalizzare. Accanto a Nicole c’è Francesca Frigerio, sua attuale compagna. “Mi ha aiutato a capire che potevo fidarmi, che non ero pazza”, ci dice di lei. Una frase il cui senso avremmo compreso solo poco più tardi.

Quando hai conosciuto Letizia Petris?

Nel mio gruppo di amici c’erano due ragazze che sono amiche storiche di Letizia. Anzi, a tal proposito: Letizia ha dichiarato di essere cresciuta in comunità fino ai 16 anni. Non è vero. Queste due amiche la conoscevano da quando aveva 13 anni ed è sempre stata libera di girare. La incontrai in questo bar per il quale lavorava da fotografa. È vero che i suoi genitori non accettavano la nostra storia, tanto che il primo periodo lo abbiamo vissuto frequentandoci di nascosto. In tutto è durata circa tre anni ma è stata una relazione malata.

Perché?

C’era sempre qualcosa, un “ti lascio per il motivo X”. Spariva, poi tornava di nuovo. La nostra relazione è cominciata nel 2018. Già dopo tre mesi erano cominciati i primi atteggiamenti strani, le prime chiacchiere a proposito di altre persone. A Rimini è un attimo, tutti sanno tutto. Ma io credevo a quello che mi raccontava lei.

Le avevi chiesto conto di queste voci?

Certo, ma mi dava della matta. Un’estate arriva da me e mi dice che non ce la fa più a portare avanti una storia con una donna. “Se non mi ami più va bene, ma se il problema è un altro lo affrontiamo insieme”, le rispondo. Lei però insiste: non vuole che i suoi genitori stiano male e non riesce a tollerare i pettegolezzo sul suo conto. Poco dopo vengo a sapere che mentre diceva quelle cose a me, stava frequentando un’altra ragazza.

Esistevano indiscrezioni a proposito di presunti altri tradimenti?

Sì ma con uomini. Continuavano ad arrivarmi voci ma nessuna prova. Li ho scoperti tutti dopo. Ho saputo dell’altra donna perché una sera, mentre mi trovavo in un locale, l’ho vista da lontano. Lei mi aveva raccontato di essere a casa quindi mi sono avvicinata per capire cosa stesse accadendo e l'ho vista seduta su un muretto mentre parlava con lei, mentre si avvicinavano. Quando è andata via, ho raggiunto l’altra ragazza per chiedere spiegazioni. Mi ha raccontato tutto: che era un po’ che si scambiavano messaggi. Quando l’ho detto a Letizia, ha negato. Finché un giorno ha pubblicato una foto su uno stato Whatsapp in cui era su un letto con la schiena nuda. Il letto non era quello di casa sua. Sono venuta a sapere che aveva frequentato questa ragazza per un paio di mesi finché non è tornata da me, ed è tornata quando ha saputo che nel frattempo avevo incontrato un’altra.

È questo che intendevi quando nel post su Instagram hai scritto che “non ti permetteva di staccarti”?

Sì. Io provavo ogni volta a rifarmi una vita perché era una situazione che mi mangiava dentro. Ma appena veniva a sapere che frequentavo un’altra persona, Letizia mi faceva scenate. Mi scriveva, mi chiedeva di tornare insieme e puntualmente ci ricascavo, pensando che sarebbe stata la volta buona. Invece c’era sempre la fregatura dietro l’angolo. Mi manipolava perché conosceva benissimo i miei sentimenti per lei.

L’hai accusata pubblicamente di averti “messo le mani addosso”.

Lo confermo. È accaduto due volte, nel giorno del suo compleanno ma in anni diversi. La prima volta stavo lavorando, facevo la cameriera in un locale notturno di Rimini molto noto. In quel periodo non stavamo insieme e non ci sentivamo, lei mi aveva chiesto di lasciarla in pace. Quella sera viene ad attendere la mezzanotte del suo compleanno in quel locale insieme a un gruppo di amici. Quando scatta la mezzanotte, mentre sto andando a servire a un tavolo, mi guarda e mi dice “Ma tu, mer**, non mi fai nemmeno gli auguri?”. Le rispondo che la mezzanotte era appena scoccata ma in un attimo mi arriva di fronte e mi tira uno schiaffone in pieno viso, davanti a tutti. La sera stessa il mio datore di lavoro mi ha rimproverato: se fosse ricapitato, mi avrebbe licenziato. L’estate dopo, sempre il giorno del suo compleanno, l’8 giugno, la scena si è ripetuta. In quel caso c’erano anche gli amici di Letizia, uno dei quali mi ha minacciato, intimandomi di non farmi mai più vedere.

Puoi spiegare meglio?

Dopo quel primo schiaffo ricevuto a giugno e vari messaggi suoi, avevo deciso di perdonarla. Siamo tornate insieme per poi lasciarci di nuovo poco dopo. A dicembre vengo a sapere che suo padre sta male, il primo gennaio una sua amica mi chiama per dirmi che è morto. Corro in ospedale e decido di restare con lei. Trascorriamo insieme gennaio, febbraio e marzo. Ero a casa sua, insieme a Letizia e a sua madre, tutto il giorno. Tornavo a casa mia solo la sera perché la madre non voleva che restassi a dormire da loro. A dormire lì restava il suo migliore amico sul quale avevo già dei dubbi. Avevano un rapporto morboso.

Definisci “morboso”.

Era gelosissima di lui, veniva sempre prima di me, litigavamo perché le dicevo che mi sembrava anormale il loro legame, era palese che lui ne fosse innamorato anche se lei gli aveva detto che non voleva nient’altro che amicizia. Ogni volta mi rispondeva che ero una pazza, una psicopatica, che dovevo farmi curare. Se uno continua a dirti che sei pazza e tu non hai fatti concreti tra le mani, matta lo diventi davvero. Un anno, mentre facevo la stagione estiva, sono andati a Ibiza insieme. Lei mi aveva appena lasciata ma una volta arrivata a Ibiza aveva cominciato a scrivermi che le mancavo e che voleva stare con me. Qualche tempo dopo pubblica una Instagram story da Ibiza e mi accorgo che lui ha un succhiotto. Lei nega, ribadisce che sono amici, che non c’era mai stato altro.

Hai parlato di due schiaffi.

Sì, il secondo arrivò sempre la sera del suo compleanno, mentre non stavamo insieme. Quel giorno lavoravo e lei mi scrisse, dicendomi che mi avrebbe raggiunto. Riconoscendo il tono e trovandomi nello stesso luogo in cui c’era già stato casino l’anno precedente, per paura mi licenziassero le dissi che avrei staccato prima e l’avrei raggiunta. Quando arrivai, non feci in tempo a scendere dalla macchina che lei cominciò a urlarmi che facevo schifo, che ero una mer**. Poi prese a strattonarmi e a prendermi a schiaffi. La portarono via le sue amiche, solo una rimase con me e mi diede ragione. Da quel momento, non l’ho più vista ma mi scrisse il giorno dopo per scusarsi. Qualche tempo dopo, due nostre amiche mi hanno confermato che Letizia aveva una relazione con il suo migliore amico che andava avanti da due anni. Illudeva anche lui, ha fatto lo stesso giochino con entrambi. È stata anche poco furba: ha raccontato nella Casa del GF di avere conosciuto Andrea Contadini, il suo ultimo fidanzato, in discoteca e di averlo baciato la sera stessa. In quel periodo, stava con me.

Questo “migliore amico” di Letizia ha confermato la loro relazione?

Sì, ci ho parlato e gli ho chiesto di dirmi la verità e smettere di coprirla. Mi ha raccontato tutto. A Letizia non ho mai detto di averlo scoperto ma so che lo ha saputo da terzi.

Quando hai conosciuto Francesca, tua attuale compagna?

Podo dopo il secondo schiaffo, nell’estate del 2020. Non sentivo più Letizia da tempo. Mi mandò un messaggio il febbraio successivo, nel giorno del mio compleanno, scrivendomi che mi doveva delle scuse per tutto quello che mi aveva fatto. Io stavo già con Francesca e le risposi solo con un “grazie”. Qualche tempo dopo mi scrisse chiedendomi se fossi sola a casa. Sono convinta che se gliene avessi dato modo, sarebbe tornata. In quel periodo era già fidanzata con Andrea. Poi è tornata a scrivermi per il suo compleanno, chiedendomi perché non le avessi fatto gli auguri. In un’altra occasione, aveva visto una mia Ig story pubblicata da un luogo in montagna che mi è molto caro e in cui l’avevo portata. Quando ha visto che ci ero tornata, mi ha scritto alludendo al fatto che ci fossi andata perché pensavo ancora a lei. Ma io stavo già con Francesca da un anno.

Francesca, hai mai sentito Letizia dopo i messaggi inviati a Nicole?

(Risponde Francesca, compagna di Nicole, ndr) Dopo i primi messaggi non ho detto nulla, nemmeno quando le aveva chiesto se fosse sola a casa. Finché un pomeriggio la incontro in un centro commerciale e le chiedo gentilmente di parlare. Comincia una discussione durante la quale le dico che non poteva continuare a mandare messaggi a Nicole, che mentre stavano insieme l’aveva tradita in mille modi e che doveva rispettare il fatto che stesse con me. Si mise a piangere, continuava a dire che non conoscevo tutta la verità, cercando di far passare il messaggio che Nicole mi avesse nascosto che si erano viste e sentite a mia insaputa, cosa mai accaduta. Mi ha detto che ero cattiva, che non sapevo che cosa aveva passato e che, pur essendo più grande (Francesca ha 30 anni, ndr), me la stavo prendendo come una ragazzina. Ma io le stavo semplicemente chiedendo di rispettare il fatto che Nicole fosse fidanzata e di non cercarla. Entrò nel camerino di un negozio e da lì scrisse a Nicole, dicendole che se mi fossi avvicinata ancora a lei, mi avrebbe denunciata. Mi feci dare il numero da Nicole, la chiamai e le chiesi di uscire fuori a parlare. Volli rassicurarla per poi andare via. Dopo quel giorno ci siamo scritte: ho una chat lunghissima tra me e lei che termina con un messaggio in cui le scrivo che aveva capito la lezione e che dopo quella chiacchierata civile, non avrebbe più dovuto scrivere a Nicole. Lei assicurò che non sarebbe più accaduto. Questo episodio risale alla scorsa estate. A partire da quel momento cominciammo a ricevere messaggi da parte di profili Instagram fake che hanno scritto sia a me che a Nicole.

Cosa c’era in quei messaggi?

Francesca: Uno l’ho ricevuto mentre con Nicole eravamo in vacanza in Thailandia. “Stai attente perché le docce sono lunghe e si ha il tempo di scrivere a chi si vuole”, si leggeva nel testo. Erano messaggi mirati che alludevano a presunti tradimenti. Non abbiamo la certezza sia stata lei ma chi altro poteva essere?

Qual è stato l’ultimo contatto con Letizia?

Il 27 luglio 2022 ci fu la nostra lite al centro commerciale. Il 30 settembre 2022 mi scrisse chiedendomi se fosse possibile parlare con Nicole. Le ho risposto che andava bene e di chiedere a lei ma non l’abbiamo mai più sentita, è sparita.

Nicole, c’è qualcosa che vorresti dire a Letizia?

Solo di raccontare la verità. Nient’altro, non mi interesso a lei da anni. Raccontandola come ha fatto ha sminuito il mio stare male. Non ho fatto un anno di psicoterapia per nulla. Per me è stata dura tornare a fidarmi di una persona. All’inizio della storia con Francesca, andavo in panico quando usciva con le amiche. Ha dovuto fare un lavoro enorme con me, è stato difficile abituarmi a una relazione sana. La stessa cosa vale per i miei genitori e gli altri familiari. Dopo avermi visto distrutta, mi vietarono di vedere Letizia. Mia zia decise addirittura di chiamarla per chiederle di lasciarmi stare. All’inizio della mia storia con Francesca, chiamai mia madre, con la quale vivevo, per dirle che non sarei tornata a dormire. Mi fece una scenata: aveva paura che fossi tornata con Letizia.

Credi ti abbia amata?

No, l’amore è un’altra cosa.