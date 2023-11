Nicole, ex fidanzata di Letizia Petris del GF: “Mi ha rovinato la vita, mi tradiva e picchiava” Dopo che era stata Letizia Petris a fare riferimento al loro rapporto nel corso dell’ultima diretta televisiva del Grande Fratello, la ex compagna Nicole Conte interviene su Instagram con un racconto da brividi che sostiene rappresenti il riassunto della loro storia d’amore.

Letizia Petris e Paolo Masella stanno vivendo una relazione al Grande Fratello, relazione che è stata alò centro di uno dei blocchi proposito della puntata di ieri del reality show di Canale5. Letizia ha dichiarato di non sentirsi sentimentalmente legata a Paolo e di volere vivere la loro relazione con leggerezza, avendo appena chiuso la sua precedente storia d’amore. In un altro momento della puntata, invece, ha fatto riferimento al rapporto vissuto con la ex compagna Nicole Conte, una donna della quale aveva già parlato nella Casa. “Non voglio etichette”, ha precisato dopo che Beatrice Luzzi aveva alluso al fatto che Paolo non le piacesse abbastanza. “Non le piace perché mè lesbica”, ha dichiarato l’attrice, una frase imbarazzante che ha spinto Letizia a intervenire, chiedendo comprensibilmente di non essere confinata in una categoria. Parlando della sua ex compagna, invece, aveva aggiunto: “Mio padre non riusciva ad accettare quella relazione. Mi sentivo in colpa nei suoi confronti. Mi sento in colpa tutt’ora perché è morto mentre io stavo con lei, non mi ha mai vista con un uomo. Mia madre ha imparato ad amare quella ragazza, mio padre non l’ha mai accettata”. Ma la sua versione dei fatti si scontra con quella raccontata via Instagram proprio a quella ex compagna alla quale Letizia ha fatto riferimento.

Nicole, la donna con la quale Letizia ha vissuto una storia d’amore fino al 2021, è intervenuta sui social per fare chiarezza, raccontando una versione dei fatti molto distante da quella resa nota da Petris. “Allora, parto dal principio”, ha dichiarato nella sua premessa prima di attaccare pesantemente la ex fidanzata, accusandola di averla tradita, vessata e perfino picchiata:

Sono stata zitta fino ad ora perché riandare a parlare di una persona che mi ha letteralmente rovinato la vita, creandomi problemi personali per cui ho dovuto affrontare un percorso psicologico, ne avrei fatto a meno. Ma dato che non è la prima volta che nomina la nostra relazione facendola passare come una relazione finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti del padre, anche no. La nostra relazione è cominciata nel 2018 con grossissime difficoltà perché i suoi genitori non accettavano la cosa – questo è vero – ma si è protratta per tre anni durante i quali lei ha avuto un sacco di altre relazioni in contemporanea. Per non farsi mancare niente, anche con un’altra donna (assurdo dal momento che le problematiche che lei diceva c’erano nella nostra relazione erano proprio perché ero una donna). Quindi mentre mi dava della persona problematica, facendomi passare da stalker, isolandomi dalle mie amicizie e facendomi passare come lo zimbello di Rimini, lei si faceva bellamente la sua vita con più e più persone, non permettendo a me di farmi la mia perché appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul posto di lavoro e davanti alla gente per questo motivo.

Nicole analizza quindi la relazione che Letizia sta vivendo con Paolo Masella, accusandola di stare utilizzando lo stesso meccanismo per piegare il coinquilino: “Tutto questo per dire che dare la colpa a suo padre che non c’è più per una relazione che ha usato e riusato come le andava di fare mi sembra abbastanza squallido. E oltre ciò il giochino che sta facendo con Paolo è il gioco che fa con tutti. Lei riesce a fartela credere per poi farti passare per quello sbagliato, che l’appesantisce, che la soffoca per poi passare al prossimo. E via avanti il prossimo”. Quindi conclude amara: