Beatrice Luzzi: “Come fa Letizia Petris a resistere a Paolo Masella? È lesbica”, la gieffina replica Al Grande Fratello, la replica di Letizia Petris a Beatrice Luzzi: “Non mi vergogno di avere amato una donna. Non devo etichettarmi e dire che sono lesbica o etero e nessuno deve farlo al posto mio. Sono libera di essere quello che mi pare”.

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 9 novembre, Alfonso Signorini ha lasciato spazio al flirt tra Letizia Petris e Paolo Masella. Dopo il bacio scattato nella casa, la concorrente è intenzionata a procedere con i piedi di piombo:

Bisogna avere la calma e la serenità di viversi questo rapporto con la più sincera emozione che possa esserci. Come ho sempre detto, io e lui siamo molto diversi caratterialmente, forse diametralmente opposti però riusciamo a compensare sulle giuste cose. Se penso di essere presa da Paolo quanto lui è preso da me? No. L'ho anche detto.

Cosa ha detto Beatrice Luzzi su Letizia Petris

A questo punto, Alfonso Signorini ha mostrato a Letizia Petris un video nel quale Fiordaliso e Beatrice Luzzi commentavano il suo rapporto con Paolo Masella. La cantante si chiedeva come facesse Letizia a resistere al fascino di Paolo: "Ma con due spalle così, come fa Letizia?". La replica di Beatrice è stata: "È lesbica". Tornati in diretta, Alfonso Signorini ha chiesto alla concorrente di commentare il contenuto del video. Petris ha replicato: "È incommentabile. Sono molto contenta di essere libera completamente e di essere quello che mi pare. A me non me ne frega un bel niente".

La reazione di Letizia Petris

Letizia Petris ha spiegato che nonostante abbia avuto una grande storia d'amore con una donna, non intende accettare delle etichette:

Alfonso ti dirò di più, io non devo etichettarmi e dire che sono lesbica o sono etero. Ho avuto un amore enorme in passato con una donna e non mi vergogno di questo. Ne ho sempre parlato, ma ciò non implica che mi devo etichettare e dire: "Sono questo". E nessuno lo deve fare al posto mio. Beatrice è la prima che dice sempre che dobbiamo stare attenti a come diciamo le cose. Io ho chiuso una relazione con una donna per la paura costante di quello che mi circondava e mi sono anche pentita. Ciò non significa che io sia questo. Io sono Letizia. Fine. Poi se oggi voglio stare con Fiordaliso o con Paolo non sono problemi suoi. Le etichette non esistono più nel 2023. Ognuno ama quello che ama.

Beatrice Luzzi l'ha ascoltata con attenzione e ha concluso: "Lo dicevo senza etichette. Fiordaliso diceva: "Come fa a resistere a Paolo?". E io ho avuto questo secondo punto di vista, era una lettura diversa".