Letizia Petris a Paolo Masella dopo il bacio: “Non mi appesantire, non voglio fare il GF solo con te”

Al Grande Fratello, una manciata di ore dopo essersi scambiati un bacio, Letizia Petris e Paolo Masella hanno già iniziato a battibeccare. Il concorrente ha notato nella gieffina un certo imbarazzo quando lui si avvicinava, così ha provato ad avere un chiarimento con lei: "Mi dispiace che ti senti a disagio con me". Letizia Petris ha tagliato corto: "Sono fatta così".

Il chiarimento tra Letizia Petris e Paolo Masella dopo il bacio

Letizia Petris e Paolo Masella si sono scambiati un bacio nella casa del Grande Fratello. Dopo che si è rotto il ghiaccio tra i due, però, il concorrente ha notato uno strano comportamento da parte di Letizia. Così, l'ha presa in disparte per avere un confronto, spiegandole che il disagio che avverte in lei lo fa rimanere male:

Se ti senti a disagio a me dispiace. Punto. Posso essere dispiaciuto a volte? Mica per altro. Mi dispiace che con me ti senti a disagio perché è normale, è la situazione. Lo capisco. Però ci posso rimanere male?

Letizia Petris chiede a Paolo Masella di non starle "appiccicato"

Letizia Petris ha spiegato a Paolo Masella che il suo non era disagio ma imbarazzo e che, comunque, non è il tipo di donna che ama stare tutto il giorno in compagnia dell'uomo che "frequenta". Non intende compiere il suo percorso nella casa solo con lui:

Non è che sono a disagio, sono imbarazzata. Imbarazzo e disagio sono simili? No, l'imbarazzo è negativo, il disagio è positivo. Ma io non sono una che sta appiccicata tutto il tempo, a prescindere. Ne abbiamo già parlato. Io non voglio fare un Grande Fratello io e te e basta. Ho anche le mie amiche e ho tante cose da fare.

Paolo Masella l'ha rassicurata: "Ma proprio perché io voglio che tu faccia il Grande Fratello con tutti non solo con me, non voglio che tu ti senta a disagio con me, ma permetti che ci resto male? Pure il fatto che ti imbarazzi a starmi vicino". Letizia Petris ha concluso: "Non mi appesantire ti prego, mi appesantisco così".