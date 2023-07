Le vacanze di Alberto Matano con il marito Riccardo Mannino: per la coppia sole, tuffi e tanto sport Alberto Matano e il marito Alberto Mannino hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Pantelleria, ospiti di un lussuoso resort a quattro stelle. Vacanze d’amore per i due che hanno trascorso le giornate tra tuffi, sole e tanto sport.

A cura di Stefania Rocco

Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino, avvocato cassazionista cui il giornalista si è unito con rito civile nel 2022, hanno trascorso la prima parte delle vacanze estive a Pantelleria. Ospiti di un lussuoso resort a 4 stelle sito in uno degli angoli più suggestivi dell’isola, sono stati sorpresi dai fotografi del settimanale Chi. Sole, tuffi e tanto sport per i due, che esibiscono la consueta alchimia oltre a un’eccellente prestanza fisica ottenuta anche attraverso le lunghe ore di allenamento cui i due non smettono di dedicarsi nemmeno in vacanza.

Alberto Matano e Riccardo Mannino si allenano in vacanza

Alberto Matano e la nuova “sfida” con Myrta Merlino

Terminata l’estate – ma per la coppia siamo solo ai primi assaggi di una lunga vacanza – Matano si ritroverà a confrontarsi per la prima volta con il nuovo pomeriggio di Canale5 affidato a Myrta Merlino, arrivata in sostituzione dell’uscente Barbara d’Urso. "Vogliono un racconto giornalistico come il nostro", aveva sottolineato Matano in occasione della recente presentazione dei nuovi palinsesti Rai. Proprio con la collega giornalista, scrive il settimanale, Alberto ha rischiato di incrociarsi. Anche Merlino, infatti, si trovava in vacanza a Pantelleria proprio negli stessi giorni di Matano. Un incontro che non sarebbe risultato inopportuno: tra i due esiste una stima professionale e personale di lunga data.

Il selfie della coppia

Il matrimonio di Alberto Matano e la spinta dell’amica Mara Venier

A raggiungere Matano e Mannino in vacanza è stato un gruppo di amici che si è unito alla coppia per qualche giorno da trascorrere all’insegna della spensieratezza. Tra loro non c’era Mara Venier, rimasta a Roma con la figlia Elisabetta Ferracini dopo la scomparsa del marito Pier Francesco Forleo. Ma proprio Mara riveste un’importanza fondamentale nel rapporto tra il conduttore de La vita in diretta e il compagno. Fu proprio lei a “spingere” i due verso il matrimonio quando, a una cena di qualche anno fa, minacciò bonariamente di non alzarsi dal tavolo finché la coppia non avesse scelto una data. “Hanno deciso quella sera”, avrebbe raccontato successivamente Venier, “Riccardo era felice, non aspettava altro. Ho visto l’amore nei loro occhi e, quando vedi l’amore, sai che quella è la cosa giusta”.