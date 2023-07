L’inviata de La Vita in Diretta, Lucilla Masucci, si è sposata: le foto di Alberto Matano Lucilla Masucci, storica inviata de La Vita in Diretta, è convolata a nozze con il suo compagno Andrea. Invitato al matrimonio, ovviamente, non poteva mancare Alberto Matano, che ha documentato questo weekend partenopeo con foto e video.

A cura di Ilaria Costabile

Non solo vacanze per Alberto Matano, ma anche qualche evento importante a cui partecipare in queste calde giornate estive. Il giornalista, infatti, è stato a Napoli in questi giorni per presenziare al matrimonio di Lucilla Masucci, una delle inviate storiche de La Vita in Diretta, che è convolata a nozze con il suo Andrea, circondati da una location mozzafiato, ripresa anche dall'ex mezzobusto del Tg1 che ha catturato i momenti più belli della cerimonia.

Le foto al matrimonio di Lucilla Masucci

Il rito, infatti, si è svolto in una villa a Marechiaro, con affaccio su tutto il golfo di Napoli, immersa nel verde e vicinissima al mare. Alberto Matano ha ripreso il momento in cui la sposa è arrivata, attesa dal futuro marito, per dare inizio alla cerimonia, decisamente festosa. Non solo amici, parenti, ma anche i colleghi de La Vita in diretta hanno preso parte a questo giorno indimenticabile per Lucilla Masucci, ed è proprio il giornalista a pubblicare uno scatto in cui compaiono tutti insieme, pronti a festeggiare e omaggiare gli sposi.

Il ritorno in tv a settembre

Matano si è poi concesso un altro giorno di relax a Napoli, mostrando il suo alloggio in uno degli hotel più noti della città partenopea, e passeggiando poi sul lungomare, con un'immancabile pizza con tanto di nome in bella vista. C'è ancora un bel po' di tempo prima che di tornare a Roma e progettare la prossima edizione de La Vita in Diretta, che andrà in onda a partire da metà settembre.

Quest'anno, inoltre, non mancheranno novità. Pare, infatti, che sia previsto un allungamento del programma, che già aveva raccolto ottimi ascolti durante tutto il periodo di messa in onda e che, quindi, adesso andrebbe in contro ad una nuova sfida, insieme a quella che lo vede nella stessa fascia oraria di Pomeriggio Cinque, da settembre condotto da Myrta Merlino.