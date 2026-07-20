Le nozze di Damiano David e Dove Cameron si avvicinano, le pubblicazioni al Comune di Roma

Comparse le pubblicazioni di nozze di Damiano David e Dove Cameron. Il matrimonio tra i due si avvicina, ma si celebrerà a fine settembre in Toscana.

Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron si avvicina. Lo scorso 15 luglio sono comparse le pubblicazioni al Comune di Roma, dettaglio che rende ufficiale a tutti gli effetti la notizia delle future nozze del cantante con l'attrice americana. I due fanno coppia dal 2023, poi la proposta è arrivata all'inizio di quest'anno.

Le pubblicazioni al Comune di Roma

Le pubblicazioni a luglio nel Comune di Roma che ufficializzano l'intento di sposarsi, come anticipato dal settimanale Chi, che ha pubblicato uno screen in cui si leggono i dettagli anagrafici relativi ai futuri sposi. L'attrice americana, ex stellina Disney, che ha compiuto trent'anni lo scorso gennaio è pronta per convolare a nozze con l'ex frontman dei Maneskin, che di anni ne ha compiuti 27 solo qualche giorno prima della sua compagna. Il matrimonio, stando a quanto riportato da Vanity Fair, si terrà a fine settembre in Toscana, ma al momento non trapelano ulteriori dettagli in merito alla cerimonia che, probabilmente, pur coinvolgendo molti personaggi famosi, tra spettacolo italiano e americano, è ancora top secret.

Dal primo incontro al fidanzamento

La notizia del fidanzamento ufficiale era giunta a inizio di quest'anno, a gennaio, quando Dove Cameron aveva pubblicato uno scatto in cui mostrava l'anello e alludeva al fatto che, ben presto, si sarebbero sposati. Ospite di Jimmy Fallon, poi, aveva anche raccontato alcuni dettagli sul momento in cui le è stato chiesto da Damiano di diventare sua moglie: "Ero struccata e in pigiama". Niente di eclatante, quindi, ma la potenza della semplicità, di un desiderio reale che non ha bisogno di essere condiviso con chiunque per risultare più vero. I due sono fidanzati dal 2023, ma si erano incontrati per la prima volta l'anno precedente, senza che però vi fosse alcun tipo di slancio, dopodiché qualcosa è cambiato ed è scoccata la scintilla che li ha fatti innamorare. Dopo le prime titubanze sulla possibilità di rendere pubblica la loro relazione, poi, l'attrice si è convinta e da quel momento il loro rapporto è stato raccontato alla luce del sole.