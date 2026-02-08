Le ex pallavoliste Valentina Arrighetti e Gaia Moretto aspettano un bambino, l’annuncio dopo le nozze a giugno

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, ex pallavoliste, con una romantica foto pubblicata sui social hanno annunciato di aspettare un bambino. “Ti aspettiamo”, è la didascalia scelta ad accompagnare la foto. Lo scorso giugno il matrimonio civile e nel 2024 l’inizio della loro storia d’amore.

È con un post pubblicato su Instagram nella giornata del 7 febbraio che Arrighetti e Moretto hanno dato la bella notizia a tutti coloro che le seguono. Le due ex pallavoliste si preparano ad accogliere in famiglia il primo bebè, di cui non è stato ancora svelato il sesso. La foto mostra le due donne una accanto all'altra davanti al camino della loro casa a Torriglia, in provincia di Genova, con i loro due cani e il gatto che osservano il pancione. "Ti aspettiamo", è la didascalia scelta ad accompagnare le foto. Nel giugno 2025 si sono unite civilmente in matrimonio con una cerimonia intima tra le colline della loro Liguria e poco dopo erano state travolte da commenti omofobi e sessisti su Instagram e Facebook per la scelta di mostrare le loro nozze. "Abbiamo indossato abiti che ci facessero sentire pienamente a nostro agio. Siamo ancora troppo schiavi di stereotipi di genere che ci classificano in maschio = pantaloni, femmina = gonna", avevano raccontato le due atlete intervistate da Il Corriere del Veneto.

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto hanno ufficializzato la loro storia d'amore nel 2024, quando hanno pubblicato un video della loro partecipazione al Genova Pride. Ad accomunarle l'amore per la pallavolo, sport che le ha portate a conoscersi a ad avvicinarsi. Arrighetti ha 39 anni, è originaria di Genova e nel corso della sua carriera è stata capitana dell'Imoco. La stagione fu quella del 2015-2016, nella quale la squadra vinse il primo scudetto della storia. Moretto ha 9 anni in meno della compagna, è originaria di Latisana (Friuli Venezia Giulia) e anche lei ha indossato la maglia dell'Imoco vincendo uno scudetto e una Supercoppa.