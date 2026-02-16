Ex tennista e concorrente dell’Isola Camila Giorgi è incinta, l’annuncio con il fidanzato: “San Valentino in 3”

L’ex tennista e concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2025 ha annunciato con una story di essere in dolce attesa. “San Valentino in 3” ha scritto a corredo di una foto con il fidanzato, tennista argentino Andreas Pasutti.

Camila Giorgi, ex tennista e concorrente dell'Isola dei Famosi 2025, è in dolce attesa. La sua partecipazione al reality condotto da Veronica Gentili un anno fa ha avuto vita breve: la 35enne poche settimane dopo il suo arrivo in Honduras, scelse di ritirarsi per motivi familiari. Da allora si è allontanata dalle luci dei riflettori, ma i paparazzi non l'hanno mai abbandonata. Lo scorso ottobre fu fotografata in giro per Milano con il nuovo fidanzato, tennista e allenatore argentino Andreas Ignacio Pasutti: con una story pubblicata su Instagram nel weekend di San Valentino, la coppia ha annunciato l'arrivo imminente di un bebé.

L'annuncio di Camila Giorgi: "San Valentino in 3"

"San Valentino in 3" ha scritto nel weekend di San Valentino Camila Giorgi, ex tennista ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi a corredo di una foto scattata in ascensore mentre bacia il compagno Andreas Ignacio Pasutti, e con l'emoticon di una donna incinta. Una story pubblicata su Instagram che non lascia spazio a interpretazioni: presto lei e il fidanzato diventeranno genitori.

Camila Giorgi, 34 anni, campionessa del Canada Open, di tre tornei WTA, è una delle cinque tenniste italiane ad avere giocato i quarti di finale del Torneo di Wimbledon: nel maggio del 2024, senza alcun preavviso, disse addio al mondo del tennis. Nello stesso anno si sarebbe avvicinata all'attuale compagno, presumibilmente conosciuto dopo la storia naufragata con il politico argentino Ramiro Marra.

Chi è Andreas Ignacio Pasutti, il compagno di Camila Giorgi

Andreas Pasutti è un tennista argentino nonché allenatore di tennis. Ha 30 anni e un profilo Instagram super blindato: seguito da poco più di 1900 utenti, si descrive come un "tennis coach". Lontano dai clamori mediatici, è apparso nell'ultimo anno in alcuni contenuti social postati da Camila Giorgi.