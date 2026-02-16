Gossip
video suggerito
video suggerito

Ex tennista e concorrente dell’Isola Camila Giorgi è incinta, l’annuncio con il fidanzato: “San Valentino in 3”

L’ex tennista e concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2025 ha annunciato con una story di essere in dolce attesa. “San Valentino in 3” ha scritto a corredo di una foto con il fidanzato, tennista argentino Andreas Pasutti.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Gaia Martino
1 CONDIVISIONI
Immagine

Camila Giorgi, ex tennista e concorrente dell'Isola dei Famosi 2025, è in dolce attesa. La sua partecipazione al reality condotto da Veronica Gentili un anno fa ha avuto vita breve: la 35enne poche settimane dopo il suo arrivo in Honduras, scelse di ritirarsi per motivi familiari. Da allora si è allontanata dalle luci dei riflettori, ma i paparazzi non l'hanno mai abbandonata. Lo scorso ottobre fu fotografata in giro per Milano con il nuovo fidanzato, tennista e allenatore argentino Andreas Ignacio Pasutti: con una story pubblicata su Instagram nel weekend di San Valentino, la coppia ha annunciato l'arrivo imminente di un bebé.

L'annuncio di Camila Giorgi: "San Valentino in 3"

"San Valentino in 3" ha scritto nel weekend di San Valentino Camila Giorgi, ex tennista ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi a corredo di una foto scattata in ascensore mentre bacia il compagno Andreas Ignacio Pasutti, e con l'emoticon di una donna incinta. Una story pubblicata su Instagram che non lascia spazio a interpretazioni: presto lei e il fidanzato diventeranno genitori.

Immagine

Camila Giorgi, 34 anni, campionessa del Canada Open, di tre tornei WTA, è una delle cinque tenniste italiane ad avere giocato i quarti di finale del Torneo di Wimbledon: nel maggio del 2024, senza alcun preavviso, disse addio al mondo del tennis. Nello stesso anno si sarebbe avvicinata all'attuale compagno, presumibilmente conosciuto dopo la storia naufragata con il politico argentino Ramiro Marra.

Leggi anche
Paola Caruso ritrova l'amore dopo le nozze annullate, le prime foto con Fabio Talin che ufficializzano la storia

Chi è Andreas Ignacio Pasutti, il compagno di Camila Giorgi

Andreas Pasutti è un tennista argentino nonché allenatore di tennis. Ha 30 anni e un profilo Instagram super blindato: seguito da poco più di 1900 utenti, si descrive come un "tennis coach". Lontano dai clamori mediatici, è apparso nell'ultimo anno in alcuni contenuti social postati da Camila Giorgi.

Immagine
Gossip
1 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Luca Argentero: “Con i miei figli uso la regola dei 5 giorni. Signorini e il GF? Troppo basso per un commento”
L'attore racconta la sua nuova serie: Motorvalley
Il futuro di Doc: "Se troveremo idee per continuare, perché no. Al momento non ce n’è una per il futuro"
Sulle voci di un invito a Sanremo: "Chiamati solo per sondare una disponibilità, poi più nulla"
Sul Grande Fratello: "Per me appartiene a un'altra epoca"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views