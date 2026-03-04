Camila Giorgi sposa Andreas Pasutti, le nozze dell’ex tennista incinta del primo figlio: “Da qui all’eternità”

Camila Giorgi si è sposata. L’ex tennista, incinta del primo figlio, è convolata a nozze con il compagno Andreas Pasutti. La cerimonia lo scorso 26 febbraio e gli scatti sui social qualche giorno più tardi. “Da qui all’eternità”, hanno scritto gli sposi presto genitori.

Camila Giorgi si è sposata. L'ex tennista, in passato anche concorrente dell'Isola dei Famosi, ha annunciato di essere convolata a nozze con il compagno Andreas Pasutti. Su Instagram alcuni scatti del loro grande giorno celebrato lo scorso 26 febbraio in gran segreto. A San Valentino la bella notizia di essere in dolce attesa per la prima volta. "San Valentino in 3", avevano scritto i futuri genitori.

Il matrimonio di Camila Giorgi e Andreas Pasutti

Lo scorso 26 febbraio Camila Giorgi e Andreas Pasutti, 30 anni, tennista argentino, si sono sposati in gran segreto. La coppia non aveva annunciato il matrimonio e gli scatti sono stati pubblicati sui social a più di una settimana di distanza dai festeggiamenti. Le immagini in bianco e nero mostrano alcuni momenti del loro grande giorno, reso ancora più speciale dal fatto che la tennista è incinta. "Da qui all'eternità", è la didascalia che accompagna le romantiche immagini. La coppia si è sposata in Argentina, come si legge negli scatti.

La storia d'amore e l'annuncio della gravidanza

Oltre a una lunga carriera nel mondo del tennis, Camila Giorgi ha partecipato all'Isola dei Famosi lo scorso anno, ma la sua avventura è durata solamente poche settimane perché ha poi scelto di ritirarsi per motivi familiari. Piuttosto riservata sulla sua vita privata, i primi scatti con il marito risalgono allo scorso ottobre, per il resto non si hanno molte informazioni sulla coppia. A San Valentino la notizia della gravidanza con una foto pubblicata su Instagram e il messaggio: "San Valentino in 3". Il futuro papà si tiene il più possibile lontano dai riflettori: ha 30 anni ed è un tennista e allenatore, con un profilo social privato e seguito da quasi 2mila followers. "Tennis coach", è la frase scelta per raccontare la sua professione.