Alessia Prete è diventata mamma: l’ex del Grande Fratello ha annunciato la nascita del primo figlio, Roberto

Alessia Prete ha annunciato la nascita di Roberto, il primo figlio con il compagno Alessandro: “Che fantastica storia è la vita”, ha scritto in una story dal letto d’ospedale. Dopo il GF e l’esperienza come speaker, l’influencer si è trasferita in Svizzera.
A cura di Gaia Martino
L'ex concorrente del Grande Fratello Alessia Prete è diventata madre. Ex volto televisivo, oggi influencer, aveva annunciato la gravidanza lo scorso agosto: con una story su Instagram, pubblicata ieri sera ha reso pubblica la nascita del figlio, Roberto, il primo nato dall'amore con il compagno Alessandro. "Che fantastica storia è la vita", ha scritto dal letto dell'Ospedale Sant'Anna, a Torino, dove ha partorito.

Non si conoscono dettagli sul compagno, di nome Alessandro, che compare tra le immagini e i video del suo profilo Instagram: Alessia Prete, che al Grande Fratello nel 2018 conobbe Matteo Gentili, suo ex, vive a Ginevra, in Svizzera con lui ed è lì che la coppia ha costruito la sua vita. Alessia Prete ha vissuto la gravidanza in totale serenità, condividendo con i fan le sue sensazioni ed emozioni. A gennaio scriveva che nel corso dell'ultimo mese, "il più lungo e intenso", "sento il corpo cambiare ancora, prepararsi, accogliere, mentre la mente viaggia tra sogni, paure e attese".

Alessia Prete e il compagno Alessandro
La vita di Alessia Prete dopo il Grande Fratello

Alessia Prete dopo l'esperienza televisiva al Grande Fratello ha lavorato come speaker per RDS, a Milano, prima di trasferirsi – presumibilmente per amore – in Svizzera. Vive a Ginevra con il compagno Alessandro e lavora come content creator e consulente marketing: "Qui è il nuovo inizio, dove tutto prenderà forma", scrisse lo scorso settembre sui social. L'influencer arrivò in finale del Grande Fratello 2018: dopo quella esperienza televisiva, arrivata dopo Miss Italia (2016) e la Laurea in Economia e Statistica, non ha più fatto parte del piccolo schermo. La sua storia con Matteo Gentili la piazzò al centro della cronaca rosa, dalla quale si è allontanata dopo la rottura decisa da lui, nel 2019. Si lasciarono in diretta, da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5.

