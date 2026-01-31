Alessandro Tersigni: “Io e mia moglie Stefania ci siamo quasi lasciati, la distanza iniziava a farsi sentire”

Alessandro Tersigni ha parlato dell’amore per la moglie Stefania, tra momenti di felicità e quelli di crisi: “Mi sono innamorato la prima volta che l’ho vista ballare. Quando si è trasferita, ci siamo quasi lasciati”. Oggi sono genitori di due figli, Filippo e Zoe, che hanno 8 e 4 anni.

Dagli studi per diventare podologo al lavoro come cameriere in un locale, passando all'esperienza del Grande Fratello fino al mondo della recitazione. Alessandro Tersigni ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi al successo televisivo più recente, soffermandosi anche sulla sua vita privata. Dal 2016 è sposato con Stefania Di Renzo, ballerina di professione, e oggi è padre di due figli, Filippo e Zoe, che hanno rispettivamente 8 e 4 anni.

Ospite di Verissimo, Tersigni ha parlato dell'amore per la moglie Stefania Di Renzo, conosciuta nel 2008 e con cui è convolato a nozze nel 2016. L'anno dopo il matrimonio è nato il loro primo figlio, Filippo: "Siamo una squadra, ci dividiamo qualsiasi cosa. Mi sono innamorato di lei la prima volta che l'ho vista ballare, era l'unica ragazza con cui non riuscivo a parlare". La loro relazione ha vissuto anche dei momenti di crisi, soprattutto quando Stefania si trasferì per lavoro a Marsiglia per 5 anni. "La lontananza iniziava a farsi sentire, ci siamo quasi lasciati. Alla fine lei ha deciso di tornare in Italia e abbiamo costruito una famiglia insieme", ha ricordato Tersigni.

Oggi la loro famiglia è composta da Filippo e Zoe, che hanno rispettivamente 8 e 4 anni. La nascita della secondogenita, come ha ricordato l'attore, non fu facile: "Con la seconda gravidanza abbiamo preso un grande spavento. È voluta uscire 3 settimane prima, Stefania ha avuto un distacco della placenta. Siamo corsi in ospedale, c'era sangue, è nata senza respirare per qualche secondo ed è stata in terapia intensiva".