Laerte Pappalardo, ex marito di Selvaggia Lucarelli: "Parteciperò al matrimonio con Lorenzo Biagiarelli" Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Laerte Pappalardo conferma di avere mantenuto un ottimo rapporto con la ex moglie Selvaggia Lucarelli al punto che la giornalista ha deciso di invitarlo al matrimonio con Lorenzo Biagiarelli: "E parteciperò con gioia".

A cura di Stefania Rocco

Laerte Pappalardo, figlio di Adriano Pappalardo ed ex marito di Selvaggia Lucarelli, conferma di avere mantenuto con la giornalista un ottimo rapporto. Intervistato da Caterina Balivo a La volta buona, l’uomo ha raccontato di avere accettato con gioia l’invito ricevuto da parte della sua ex compagna a partecipare al matrimonio con Lorenzo Biagiarelli, da svariati anni suo compagno. La giornalista e lo chef convoleranno a nozze il prossimo anno.

Laerte Pappalardo: “Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si sposeranno il prossimo anno”

“Sono stato invitato al futuro matrimonio di Selvaggia, assolutamente sì. E ci vado con molta gioia. È il prossimo anno, non so quando”, ha raccontato l’uomo di fronte alle telecamere della trasmissione in onda nel pomeriggio di Rai1. Con la giornalista, a dispetto di qualche difficoltà iniziale, sarebbe riuscito a instaurare un rapporto di profondo affetto: “Dipende da come ci si lascia, se c’è stato un tradimento forte, se una delle due parti è rimasta innamorata… magari sapendo della nuova compagna porta del livore. Noi ci siamo lasciati per altri motivi, quindi non c’era questa cosa che ti fa stare male e che te la sogni la notte”. Nessun attrito dunque, nonostante un iniziale periodo di assestamento “perché le separazioni non sono mai facili. Poi c’è chi riesce ad affrontarla e superarla e c’è chi non ci riesce. Siamo rimasti veramente amici, quello che è stato detto è stato detto e quello che è stato fatto è stato fatto. Non lo abbiamo fatto solo per nostro figlio (Leon, il figlio nato dal loro legame, ndr)".

Laerte Pappalardo: “Lorenzo Biagiarelli mi piace”

Pappalardo conferma infine di avere instaurato un ottimo rapporto con Lorenzo, compagno di Lucarelli e suo futuro marito: “Sì, mi piace, e anche Selvaggia è molto legata alla mia compagna perché non c’è malizia”. A confermare il legame tra i quattro una foto postata da Pappalardo su Instagram qualche ora fa, uno scatto realizzato nel corso di una cena organizzata a Roma alla quale i due ex coniugi hanno partecipato insieme ai rispettivi nuovi compagni.

